Объединенное кредитное бюро (ОКБ), входящее в экосистему СберБанка, намерено дополнить кредитные истории россиян данными о рассрочках, которые покупатели получают в магазинах без договора займа, пишет РБК. Ранее на проблему неучета рассрочек как заемных средств обращал внимание Центробанк.

По словам гендиректора ОКБ Артура Александровича, бюро прорабатывает вопрос получения данных от провайдеров сервисов беспроцентной рассрочки (BNPL-сервисов) и готовится внедрять новые правила оценки долговой нагрузки потребителей, которая будет учитывать не только данные от классических кредиторов — банков и микрофинансовых организаций.

«В ближайшей перспективе бюро приступит к разработке альтернативной методики расчета показателя долговой нагрузки, учитывающей не только данные от кредиторов (банков, МФО и т. д.), но и все другие известные финансовые обременения. Пока требуется разработка со стороны ЦБ порядка расчета ПДН с учетом новых данных в нормативных актах», — пояснил он. До тех пор новые данные могут включаться в дополнение к кредитному отчету и использоваться банками и другими кредиторами для оценки платежеспособности потенциальных заемщиков и противодействия кредитному мошенничеству.

Практики оформления рассрочки в магазинах «через операторов сервисов» уже привлекли внимание Банка России: в ноябре регулятор разослал банкам и МФО письмо с рекомендациями не участвовать в них. Регулятор считает их недобросовестными, поскольку с клиентами никто не заключает договоров потребкредита или займа.

В России применяются несколько схем покупки товаров в рассрочку на заемные средства: это классические POS-кредиты, когда партнером магазина выступает банк или МФО, карты рассрочки от банков, а также относительно новые сервисы BNPL (buy now, pay later; покупай сейчас, плати позже). Они позволяют потребителям оплачивать покупки в интернет-магазинах по частям: при оформлении заказа клиент, например, оплачивает 25% стоимости товара, а остальная сумма будет потом списываться с его карты равными частями с какой-то периодичностью. В апреле 2021 года BNPL-сервис «Долями» запустил «Тинькофф», а в августе похожий продукт с названием «Сплит» на рынок вывел «Яндекс». Обе компании подчеркивали, что это не кредитование.

Как отмечают в ОКБ, провайдеры, работающие по классической модели POS-кредитования через банки или МФО, передают информацию о заемщиках и выданных рассрочках в бюро кредитных историй (БКИ). Большинство провайдеров BNPL-сервисов этого не делают. По оценкам бюро, доля BNPL-трансакций в России сейчас составляет лишь 3% от общего объема, но может достичь порядка 150 млрд рублей за 2021 год.

Включение данных от провайдеров некредитных рассрочек в целом может повысить качество кредитных историй, полагает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. «Это в первую очередь выгодно банкам, которые смогут более точно принимать решение о выдаче или невыдаче кредита или установлении размера кредитного лимита», — отметил аналитик. Он также напомнил, что ЦБ не раз заявлял о стремлении не допустить появления на рынке кредитных «пузырей» и чрезмерного роста долговой нагрузки граждан.

ЦБ хочет обязать банки передавать данные в кредитные бюро онлайн

ЦБ второй квартал подряд фиксирует снижение ущерба граждан от социальной инженерии в общем объеме похищенных мошенниками денег, но по факту ситуация не улучшается; некоторые случаи мошенничества с социальной инженерией пока не попадают напрямую в статистику регулятора.