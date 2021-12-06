Объединенное кредитное бюро (ОКБ), входящее в экосистему СберБанка, намерено дополнить кредитные истории россиян данными о рассрочках, которые покупатели получают в магазинах без договора займа, пишет РБК . Ранее на проблему неучета рассрочек как заемных средств обращал внимание Центробанк.

По словам гендиректора ОКБ Артура Александровича, бюро прорабатывает вопрос получения данных от провайдеров сервисов беспроцентной рассрочки (BNPL-сервисов) и готовится внедрять новые правила оценки долговой нагрузки потребителей, которая будет учитывать не только данные от классических кредиторов — банков и микрофинансовых организаций.

«В ближайшей перспективе бюро приступит к разработке альтернативной методики расчета показателя долговой нагрузки, учитывающей не только данные от кредиторов (банков, МФО и т. д.), но и все другие известные финансовые обременения. Пока требуется разработка со стороны ЦБ порядка расчета ПДН с учетом новых данных в нормативных актах», — пояснил он. До тех пор новые данные могут включаться в дополнение к кредитному отчету и использоваться банками и другими кредиторами для оценки платежеспособности потенциальных заемщиков и противодействия кредитному мошенничеству.

Практики оформления рассрочки в магазинах «через операторов сервисов» уже привлекли внимание Банка России: в ноябре регулятор разослал банкам и МФО письмо с рекомендациями не участвовать в них. Регулятор считает их недобросовестными, поскольку с клиентами никто не заключает договоров потребкредита или займа.

В России применяются несколько схем покупки товаров в рассрочку на заемные средства: это классические POS-кредиты, когда партнером магазина выступает банк или МФО, карты рассрочки от банков, а также относительно новые сервисы BNPL (buy now, pay later; покупай сейчас, плати позже). Они позволяют потребителям оплачивать покупки в интернет-магазинах по частям: при оформлении заказа клиент, например, оплачивает 25% стоимости товара, а остальная сумма будет потом списываться с его карты равными частями с какой-то периодичностью. В апреле 2021 года BNPL-сервис «Долями» запустил «Тинькофф», а в августе похожий продукт с названием «Сплит» на рынок вывел «Яндекс». Обе компании подчеркивали, что это не кредитование.

Как отмечают в ОКБ, провайдеры, работающие по классической модели POS-кредитования через банки или МФО, передают информацию о заемщиках и выданных рассрочках в бюро кредитных историй (БКИ). Большинство провайдеров BNPL-сервисов этого не делают. По оценкам бюро, доля BNPL-трансакций в России сейчас составляет лишь 3% от общего объема, но может достичь порядка 150 млрд рублей за 2021 год.

Включение данных от провайдеров некредитных рассрочек в целом может повысить качество кредитных историй, полагает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. «Это в первую очередь выгодно банкам, которые смогут более точно принимать решение о выдаче или невыдаче кредита или установлении размера кредитного лимита», — отметил аналитик. Он также напомнил, что ЦБ не раз заявлял о стремлении не допустить появления на рынке кредитных «пузырей» и чрезмерного роста долговой нагрузки граждан.