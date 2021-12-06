Банк России продолжит обсуждение с участниками рынка механизма по возврату похищенных у граждан денег, при этом мнение банков будет максимально учтено. О решениях пока говорить рано, приводит ТАСС комментарий пресс-службы регулятора.

«Полагаем необходимым максимально учесть мнение участников рынка», — комментирует ЦБ инициативу по внесению поправок в закон о национальной платежной системе, предусматривающих введение упрощенного порядка возврата денег жертвам финансовых мошенников в сумме, которую определит регулятор.

Пресс-служба регулятора также сообщила, что Банк России провел первый раунд консультаций с участниками рынка, по итогам которых получил значительное количество предложений и уточняющих вопросов. По результатам обсуждения готовится очередная редакция законопроекта, которая пройдет еще один раунд обсуждения. Центробанк подчеркнул, что пока о конкретных мерах или инструментах говорить преждевременно.



Ранее в понедельник информагентство РБК сообщило со ссылкой на материалы, разосланные участникам банковского рынка за подписью директора департамента информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова, что регулятор для улучшения механизма возврата похищенных у граждан средств планирует определить сумму, которую банки должны будут возвращать клиентам — физическим лицам, ставшим жертвами мошенников.