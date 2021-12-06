СберБанк продолжит увеличивать ставки по депозитам по мере роста ключевой ставки ЦБ РФ. Об этом заявил президент — председатель правления банка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия-24», передает «Интерфакс» .

«Мы уже дважды подняли ставки по депозитам. Пока будет расти ставка ЦБ, мы будем, конечно же, и дальше подращивать ставки по депозитам», — заявил Греф.

«К сожалению, это также будет касаться и соответствующего роста (ставок. — Прим. «Интерфакса») на стороне кредитов», — добавил глава СберБанка. Он отметил, что с понедельника банк в среднем на 0,4 процентного пункта повысил ставки по ряду ипотечных программ.



По мнению Грефа, рост ставок продолжится и в первом полугодии 2022 года. «Горизонт такого роста, скорее всего, будет до первой половины следующего года, потом инфляция должна пойти вниз, и я надеюсь, что ставка ЦБ к концу года (2022-го. — Прим. «Интерфакса») будет снижена», — сказал он.