Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию понедельника отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи понизился на 2,63% и составил 3 810,1 пункта. Индекс РТС уменьшился на 2,77%, до отметки 1 622,07 пункта.

Акции Мосбиржи подешевели на 0,82%, «Норильского никеля» — на 0,36%, СберБанка — на 4,91%, «Газпрома» — на 3,03%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,36%, «Полюса» — на 2,12%.

Отечественный рынок ценных бумаг в понедельник сполз в глубокий минус, констатирует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. Хотя ничто, по ее словам, в общем-то, этого не предвещало.



«Может быть, снова закрадываются геополитические опасения — ряд иностранных СМИ снова публикует материалы об отношениях России и Украины. Это способно спровоцировать нерезидентов к уходу от рисков, а остальных — за ними», — рассуждает эксперт.

Она замечает, что под сильнейшим давлением в начале недели оказались расписки TCS, причем без видимых на то причин. Бумаги упали более чем на 9%, до 6 629 рублей, чем прервали наметившееся ранее восстановление. «Сегодняшние продажи являются самыми мощными за последние недели. Бумага может отойти к 6 500 рублей, откуда рынок снова попробует купить», — полагает аналитик.

Под давлением, продолжает Бодрова, оказались акции «тяжеловесов» — от СберБанка до «НОВАТЭКа» и «Газпрома». Снова в заметном минусе расписки VK — в последнее время на корпоративных новостях ранее малозаметная бумага часто появляется в списках лидеров спроса или аутсайдеров.

«В «зеленой зоне» расположились акции «Акрона», который прошел к 12 868 рублей и может попробовать штурмовать предыдущий пик на уровне 13 488 рублей, если конъюнктура позволит. С фундаментальной точки зрения потенциал для роста точно есть», — заключает эксперт.