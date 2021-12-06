Макропруденциальные лимиты могут устанавливаться в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика, срока возврата кредита, а для микрофинансовых организаций — также от суммы займа. Соответствующий
Нормативный акт определяет факторы, в зависимости от которых совет директоров Банка России будет принимать решение об установлении МПЛ. В проекте представлены отдельные порядки расчета МПЛ для кредитов с лимитом кредитования (в том числе кредитных карт) и прочих потребительских кредитов.
В целях снижения рисков регулятивного арбитража вводится ограничение на максимальную разницу между МПЛ для банков и МФО. Кроме того, установлено, что требования к капиталу по кредитам (займам), выданным с нарушением МПЛ, будут эквивалентны вычету из капитала. Для нарушителей МПЛ размер лимита в следующем периоде будет уменьшаться на величину нарушения.
Комментарии и предложения от участников рынка будут приниматься до 20 декабря 2021 года.
Депутаты Госдумы на заседании в среду, 24 ноября, приняли закон об ограничении выдаваемых гражданам кредитов. Он ограничивает количество высокорискованных кредитов, которые финансовые организации могут выдавать гражданам. Теперь Банк России сможет ограничивать объемы предоставляемых банками и микрофинансовыми организациями необеспеченных кредитов на потребительские цели.