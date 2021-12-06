Макропруденциальные лимиты могут устанавливаться в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика, срока возврата кредита, а для микрофинансовых организаций — также от суммы займа. Соответствующий проект указания Банк России подготовил в развитие закона, наделяющего совет директоров ЦБ правом устанавливать МПЛ по потребительским кредитам (без учета ипотеки и автокредитов). Документ опубликован для оценки регулирующего воздействия.

Нормативный акт определяет факторы, в зависимости от которых совет директоров Банка России будет принимать решение об установлении МПЛ. В проекте представлены отдельные порядки расчета МПЛ для кредитов с лимитом кредитования (в том числе кредитных карт) и прочих потребительских кредитов.

В целях снижения рисков регулятивного арбитража вводится ограничение на максимальную разницу между МПЛ для банков и МФО. Кроме того, установлено, что требования к капиталу по кредитам (займам), выданным с нарушением МПЛ, будут эквивалентны вычету из капитала. Для нарушителей МПЛ размер лимита в следующем периоде будет уменьшаться на величину нарушения.

Комментарии и предложения от участников рынка будут приниматься до 20 декабря 2021 года.