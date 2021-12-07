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Рубль укрепляется на утренних торгах

07.12.2021 08:04
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Рубль немного укрепляет позиции к доллару и евро на утренних валютных торгах во вторник, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:43 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,2625 рубля, что на 4,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на 7:40 стоил 83,8325 рубля (минус 3,75 копейки).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 74,2175—74,635 рубля за доллар и 83,6825—84,1725 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.

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