Рубль укрепляется на утренних торгах

Рубль немного укрепляет позиции к доллару и евро на утренних валютных торгах во вторник, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:43 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,2625 рубля, что на 4,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на 7:40 стоил 83,8325 рубля (минус 3,75 копейки).



Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 74,2175—74,635 рубля за доллар и 83,6825—84,1725 рубля за евро.



С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.