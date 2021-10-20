Банкам могут дать доступ к данным о супругах и детях заемщиков

Банкам хотят предоставить доступ к данным о супругах и детях потенциальных заемщиков, для этого рассматривается инфраструктура «Цифрового профиля», пишут «Известия». О том, что сейчас обсуждается предоставление банкам доступа к данным о супругах и детях потенциальных заемщиков через этот канал, знают в крупных банках.

После того, как в России отметки о браке и детях в паспорте стали необязательными, Национальный совет финансового рынка (НСФР) сообщил в ЦБ, что сведения из единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) необходимы банкам для корректной оценки кредито- и платежеспособности заемщика с учетом трат на семью. Также банки видят риски оспаривания сделок с недвижимостью и сложности при обращении взыскания на предмет залога и при установлении наследников.

Работы по выводу сведений о супругах и детях граждан через «Цифровой профиль» уже ведут Минцифры и ФНС, говорится в ответном письме Банка России. Большинство банков, скорее всего, подключатся к «Цифровому профилю» уже после 2022 года, ожидает президент Национального совета финансового рынка Андрей Емелин. В процессе обсуждения инициативы с ФНС выяснилось, что предварительно необходимо уточнить закон «Об актах гражданского состояния», чтобы банки в принципе смогли получить доступ к данным загсов.

Семейное положение — один из критериев, который обычно учитывается при оценке надежности заемщика, рассказали в Промсвязьбанке: итоговый размер ставки зависит от того, насколько заемщик соответствует совокупным критериям банка. Наличие супруги и детей в ряде случаев может влиять на оценку риска клиента, добавили в «Зените», отметив, что эта информация также нужна для работы по спецпрограммам кредитования. Семейное положение учитывается при расчете максимальной суммы кредита, подчеркнули в Абсолют Банке.

Теоретически при выдаче займа банки должны учитывать объем дохода на каждого члена семьи за вычетом долговой нагрузки, отметила аналитик банковских рейтингов НРА Наталья Богомолова. Однако больший вес в скоринговой модели занимают кредитная история заемщика, его возраст и получаемый доход, добавила она. По словам зампреда правления Почта Банка Павла Тулубьева, данные ЕГР ЗАГС в первую очередь необходимы банкам для своевременного получения или подтверждения сведений о смерти клиента, а сведения о семейном положении важны при залоговом кредитовании для выстраивания юридически правильного пути клиента.