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WebMoney по предписанию ЦБ ограничила переводы по рублевым кошелькам

07.12.2021 08:36
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Консервативный Коммерческий Банк

Международная система денежных переводов WebMoney в соответствии с предписанием ЦБ РФ с 7 декабря приостановила операции пополнения и перевода электронных средств платежа на шесть месяцев. Ограничения коснулись расчетного банка системы — Консервативного Коммерческого Банка, говорится в сообщении компании.

«6 декабря АО банк «ККБ», агрант и расчетный банк Системы по рублевым кошелькам (WMP, WMR), получил предписание ЦБ РФ о приостановлении операций пополнения и перевода электронных средств платежа с 7 декабря 2021 года на шесть месяцев. Это ограничение делает невозможным для участников системы операции пополнения, обмена и перевода по P- и R-кошелькам», — говорится в сообщении WebMoney.

В компании уточнили, что во исполнение требований регулятора с 23:59 6 декабря 2021 года доступными для владельцев P- и R-кошельков остаются только операции оплаты в торгово-сервисных предприятиях, уплата штрафов и налогов, вывод рублей на собственные банковские счета (вывод на банковские карты будет осуществляться только через СБП).

«Приносим извинения участникам Системы, владельцам P- и R-кошельков за возможные неудобства. Гарант WebMoney в России работает в строгом соответствии с действующим законодательством и требованиями регулятора», — добавили в WebMoney.

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