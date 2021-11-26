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Банки.ру запустил «Народный рейтинг инвестиционных компаний»

10.12.2021 00:01
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1 Время прочтения: 2 минуты
Автор
Юлия Кондратьева, руководитель PR-направления Банки.ру
Юлия Кондратьева руководитель PR-направления Банки.ру
Источник
Banki.ru

В экосистеме «Народных рейтингов» финансового супермаркета Банки.ру появился еще один сервис — «Народный рейтинг инвестиционных компаний». Теперь пользователи Банки.ру могут оставить отзыв не только о банке или страховой компании, но и о лицензированной инвестиционной компании, услугами которой они воспользовались.

Сервис создан по аналогии с «Народным рейтингом банков» и строится на основе отзывов об уровне клиентского обслуживания в компании и качестве ее услуг. Каждый отзыв проходит тщательную модераторскую проверку, поэтому должен описывать свой личный опыт и содержать подробное описание ситуации.

Оставить отзыв в «Народном рейтинге инвестиционных компаний» достаточно просто. Для этого нужно:

  1. Зарегистрироваться на Банки.ру.
  2. Ознакомиться с правилами «Народного рейтинга инвестиционных компаний».
  3. Оставить отзыв, рассказав максимально подробно о возникшей ситуации.

«Мы видим, с какой скоростью растет и развивается рынок инвестиций в последние годы. Это отражается и на количестве отзывов, которые поступают к нам в этой тематике: если еще год назад они исчислялись сотнями, то сейчас мы получаем тысячи таких обращений в месяц! Так, например, за 2021 год в «Народном рейтинге банков» мы получили более 8 000 таких отзывов. Поэтому создание отдельного рейтинга для сегмента инвестиций стало вполне логичным решением. Отзывы об инвестиционных продуктах и компаниях, с одной стороны, несомненно, помогут сделать правильный выбор тем, кто только собирается начать инвестировать, а с другой — позволят компаниям услышать своих клиентов, взаимодействовать с ними в открытом пространстве и быть более прозрачными», — прокомментировала директор департамента аналитики и контента Банки.ру Сабина Хасанова.

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