Исследование: россиян раздражает повышение цен на продукты, бензин и ЖКУ

Помимо роста цен на продукты питания россиян нервирует повышение стоимости ГСМ и жилищно-коммунальных услуг. Об этом говорится в исследовании, проведенном сервисом по поиску работы SuperJob, участие в котором приняли 1 600 респондентов старше 18 лет по всей России.

Каждый второй опрошенный негодует из-за динамики цен на продукты питания, 17% пожаловались на возросшую цену на бензин и ГСМ, 11% возмущают цены на жилищно-коммунальные услуги.

Неприемлемым рост цен на транспорт считают 5% россиян, 4% нервничают из-за повышения цен на медицину и лекарства, для 3% россиян кажется критическим повышение цены на товары для дома и бытовую химию. По 2% респондентов нервирует повышение стоимости квадратного метра, удорожание строительных материалов, одежды и обуви.

Среди других категорий товаров и услуг с раздражающей динамикой цен россияне называли электронику и бытовую технику, автомобили, алкоголь, репетиторов, кружки, мобильную связь, Интернет, сигареты, косметику, парфюмерию. Кроме того, каждый четвертый опрошенный выразил недовольство повышением цен вообще на все, и лишь 4% спокойно относятся к росту цен на товары и услуги, считая это естественными экономическими процессами.

Примечательно, что мужчины чаще женщин выражали недовольство ростом цен на бензин и недвижимость, в то время как женщин больше раздражает удорожание продуктов питания, транспортных услуг, лекарств и товаров для дома.