Глава Минтруда: решение о компенсации высокой инфляции для пенсионеров примут в ближайшее время
Необходимо ввести возможность дополнительной компенсации высокого уровня инфляции для пенсионеров в 2022 году в случае, если инфляция превысит заложенный уровень индексации, решения могут быть приняты в ближайшее время. Об этом сообщил во вторник министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на правительственном часе в Госдуме.
«Мы все понимаем, что индексация фактической инфляции будет сформирована в несколько большем объеме. Сейчас в рамках дополнительного поручения президента о необходимости предоставления вариантов дополнительной компенсации высокой инфляции мы также подготовили свои предложения. В ближайшее время, я надеюсь, будет принято соответствующее решение», — сказал он.
Котяков напомнил, что индексация пенсий в 2022 году заложена, согласно федеральному бюджету, на 5,9%. Поэтому, если фактическая инфляция будет выше этого показателя, необходимо будет компенсировать разрыв.
Необходимо усилить ответственность работодателей за препятствование общественному контролю со стороны профсоюзов за выполнением условий отраслевого соглашения по оплате труда, считает министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.06.12.2021 15:57