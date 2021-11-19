ВТБ и WildBerries запускают новую систему платежных сервисов VTB Pay

ВТБ и крупнейший онлайн-ретейлер России WildBerries объявили о партнерстве и запуске новой системы платежных сервисов VTB Pay. Благодаря новому сервису у пользователей WildBerries появится еще один платежный инструмент, говорится в релизе кредитной организации. Как ожидают в компаниях, в ближайший год им воспользуются до 4 млн человек.

«Использование VTB Pay обеспечит клиентам маркетплейса безопасную оплату покупок без дополнительных подтверждений проводимой операции. Пользователю достаточно один раз привязать карту ВТБ в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении WildBerries», — говорится в релизе.

Отмечается, что интеграция нового платежного инструмента на собственную торговую площадку и в действующую программу лояльности позволит WildBerries сократить расходы на прием платежей, а также повысить их конверсию.

На первом этапе VTB Pay будет доступен только в рамках онлайн-ресурсов партнеров ВТБ действующим клиентам банка. В течение следующего года его функционал будет расширен новыми сервисами — в том числе возможностью открыть счет клиентам других банков. Согласно планам, реализация в 2022 году новых возможностей платежного сервиса позволит ВТБ и WildBerries предложить покупателям дополнительную скидку при оплате покупок с помощью VTB Pay на торговой площадке. «Таким образом, покупатели получат самый экономически выгодный платежный инструмент», — резюмировали в банке.