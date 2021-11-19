ЦБ: стоимость активов розничных инвесторов у брокеров достигла 7,7 трлн рублей

Численность клиентов на брокерском обслуживании выросла в III квартале 2021 года на 15% и составила 17,1 млн человек, или пятую часть экономически активного населения РФ. Об этом говорится в «Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг», опубликованном Банком России.

Стоимость активов розничных инвесторов (включая индивидуальные инвестиционные счета), размещенных у брокеров, выросла на 8% — до 7,7 трлн рублей. Доля клиентов с пустыми счетами за квартал практически не изменилась, сохранившись на уровне 63%; еще у более чем 19% объем активов на счете не превышал 10 тыс. рублей. В доверительном управлении благодаря маркетинговым акциям (кэшбэк и бонусы за инвестиции) клиентская база выросла на 11%, составив 669 тыс. человек, однако это не привело к аналогичному увеличению объема портфелей, уточняют в ЦБ.

«Темпы роста числа ИИС оставались на минимальных уровнях за всю историю существования этого инструмента. Во многом это вызвано тем, что в этот период закрывались счета, открытые более трех лет назад. Количество ИИС в III квартале достигло 4,4 млн единиц, а объем активов на них — 0,5 трлн рублей», — отмечает регулятор.



Московская биржа накануне сообщила, что количество брокерских счетов частных инвесторов на площадке выросло в ноябре 2021 года на рекордные 1,6 млн, до 26,5 млн. По итогам ноября количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов превысило 4,7 млн. Оборот по ИИС с начала 2021 года составил 1,6 трлн рублей.