Росстат объяснил уменьшение числа бедных в России

Снижение численности населения РФ с доходами ниже границы бедности связано с ростом объема социальных выплат для различных категорий граждан, а также с восстановлением экономической активности, приведшей к росту занятости и увеличению оплаты труда. Об этом говорится в сообщении Росстата, опубликованном во вторник, 7 декабря.

Ведомство на прошлой неделе представило краткую сводку «О значении границ бедности и численности населения с денежными доходами ниже границы бедности за I—III кварталы 2021 года в целом по Российской Федерации». Согласно этим данным, число бедных в III квартале текущего года уменьшилось на 2,2 млн человек по сравнению со II кварталом.

В сегодняшнем развернутом релизе Росстат в том числе сопоставляет данные III квартала и девяти месяцев текущего года с данными за аналогичные периоды 2020-го и перечисляет факторы, обусловившие динамику показателей.

В III квартале 2021 года количество граждан с доходами ниже границы бедности составило 16 млн, или 11% населения страны, напоминает статистическая служба. Оценка за девять месяцев 2021 года — 17,6 млн человек, или 12,1% населения.

Численность населения страны с доходами ниже границы бедности в III квартале 2021 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 1,8 процентного пункта, или на 2,8 млн человек. Основная причина — рост среднедушевых номинальных денежных доходов населения на 15,5% — с 34 984 рублей в III квартале 2020 года до 40 402 рублей, указывает Росстат. В материале названы факторы, повлиявшие на динамику доходов.

Рост зарплат и занятости

Восстановление экономической активности повлияло на рынок труда, констатирует Росстат. Численность занятого населения в III квартале 2021 года выросла на 2,6% и составила 72,2 млн человек, уровень безработицы по методологии Международной организации труда снизился на 1,9 п. п. — с 6,3% до 4,4%. Средняя номинальная начисленная заработная плата в III квартале 2021 года составила 54 133 рубля, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9%.

Рост числа занятого населения и зарплаты привели к тому, что абсолютное значение составляющей «оплата труда наемных работников» в структуре доходов населения увеличилось на 1 трлн 346,4 млрд рублей — с 8 трлн 787,9 млрд в III квартале 2020 года до 10 трлн 134,2 млрд в III квартале 2021-го.

Рост объема социальных выплат

По данным Росстата, доля социальных выплат в структуре доходов выросла на 1 п. п., с 22,15% до 23,1%, а в абсолютном выражении — на 704,5 млрд рублей, с 3 трлн 399,8 млрд в III квартале 2020 года до 4 трлн 104,4 млрд в III квартале 2021-го.

В частности, в III квартале 2021 года родители порядка 21 млн детей получили единовременные выплаты на детей школьного возраста в размере 10 тыс. рублей. Всем пенсионерам — это 43 млн человек — также выплачено по 10 тыс.

В III квартале введены дополнительные выплаты для нуждающихся семей с детьми, в том числе ежемесячные пособия в размере половины прожиточного минимума на детей в возрасте от восьми до 17 лет для малообеспеченных одиноких родителей и ежемесячные выплаты в размере половины прожиточного минимума для малообеспеченных женщин, ожидающих ребенка, напоминает статслужба.

За девять месяцев 2021 года размер социальных выплат составил 10,5 трлн рублей, указано в релизе.

Рост объема поступлений от предпринимательской деятельности

Доля доходов от предпринимательской или производственной деятельности в структуре доходов выросла на 0,5 п. п., с 5,4% до 5,9%, а в абсолютном выражении — на 206,8 млрд рублей, с 834,483 млрд в III квартале 2020 года до 1 трлн 41,3 млрд рублей в III квартале 2021 года.

«По сравнению со II кварталом 2021 года число граждан с денежными доходами ниже границы бедности сократилось на 1,5 п. п., или на 2,2 млн человек, — с 18,2 млн человек до 16 млн человек. Среди причин — рост доходов, связанный прежде всего с увеличением объема социальных выплат на 694,6 млрд рублей, с 3 трлн 409,8 млрд рублей во II квартале 2021 года до 4 трлн 104,4 млрд рублей в III квартале 2021 года, а также с позитивной динамикой в сфере зарплат», — отмечается в материале Росстата. Уточняется, что составляющая «оплата труда наемных работников» в общей структуре доходов увеличилась в абсолютном выражении на 178,134 млрд рублей — с 9 трлн 956,1 млрд во II квартале до 10 трлн 134,2 млрд в III квартале.

В целом за девять месяцев 2021 года численность населения с денежными доходами ниже границы бедности составила 17,6 млн человек, или 12,1%. Это на 1,2 п. п. и на 2 млн человек меньше, чем за январь — сентябрь 2020 года.

«Оценивая структуру доходов, можно отметить, что в 2021 году по сравнению с девятью месяцами 2020 года рост социальных выплат составил 816,359 млрд рублей, а рост объемов оплаты труда наемных работников — 2 трлн 943,6 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Росстат напоминает, что при определении уровня бедности использует в 2021 году параметр «граница бедности», введенный постановлением правительства РФ от 26 ноября 2021 года.

Граница бедности соответствует значению потребительской корзины в IV квартале 2020 года с учетом инфляции. Методика расчета границы бедности описана в правилах определения границ бедности в целом по РФ и по субъектам РФ, используемых в оценках показателя «Уровень бедности» в целом по стране и по регионам начиная с I квартала 2021 года.

Использование параметра «граница бедности» позволяет обеспечить максимальную сопоставимость показателя «уровень бедности» на всей протяженности временного ряда, поясняют в Росстате.

Ведомство оценивает численность населения с денежными доходами ниже установленной границы бедности с 1992 года. До 2021 года в качестве критерия границы бедности использовался показатель величины прожиточного минимума, базирующийся на стоимости потребительской корзины на соответствующий момент времени, а также обязательных платежей и сборов.



С 2021 года прожиточный минимум стал рассчитываться как 44,2% от медианного дохода за соответствующий период времени и используется для назначения социальных выплат и иных мер поддержки. Для оценки числа малоимущих граждан правительством РФ принято решение продолжать использовать значение границы бедности, основанное на стоимости потребительской корзины с учетом инфляции.