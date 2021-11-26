Fingram: когда выгоднее всего брать отпуск в 2022 году

Если в конце года вы сами выбираете время отпуска в 2022-м, то поторопитесь занять финансово «теплые» дни. Особенно если зарплата вам установлена в виде оклада. Когда выгоднее всего отдохнуть в следующем году, рассказываем в новом выпуске Fingram. Сохраняйте себе в закладки и делитесь с миром!



1. Как рассчитываются отпускные?

Дни отдыха стоят дешевле, чем рабочие дни, — дело в разных формулах расчета оплаты отпускного и рабочего времени. Поэтому в те месяцы, в которых меньше рабочих дней, выгоднее работать, а не отдыхать.

Если вы идете в отпуск в сентябре 2022 года, то расчетный период для расчета среднего заработка будет с сентября 2021 по август 2022 года.

Вся выплаченная за год сумма делится на 12, а затем на 29,3 (это среднее значение количества дней в месяце). Если вы работаете в компании менее 12 месяцев или брали больничные и другие отпуска, то учитывается количество дней в месяцах, в которые вы работали не полностью.

Средний дневной заработок = выплаты за последние 12 месяцев ∶ 12 месяцев ∶ 29,3 дня.

Отпускные = средний дневной заработок × количество дней отпуска.

Например:

При зарплате в 40 000 рублей вы решили взять неделю отдыха в августе 2022 года. В этом месяце 23 рабочих дня, соответственно, один рабочий день стоит 1 739 рублей:

40 000 / 23 = 1 739 рублей.

Уйдя в отпуск на неделю, вы фактически отработали за месяц 18 дней (два дня отпуска пришлись на выходные):

40 000 / 23 × 18 = 31 304 рубля.

Складываем зарплату и отпускные: 9 555 + 31 304 = 40 859 рублей.

А если вы решили взять недельный отпуск в январе? Помним, что в этом месяце будет 17 рабочих дней. Фактически отработанных дней получилось 12:

40 000 / 17 × 12 = 28 235 рублей.

Складываем зарплату и отпускные: 9 555 + 28 235 = 37 790 рублей.

Также рассчитать отпускные вы можете при помощи «Калькулятора».

2. Какие дни в 2022 году объявлены нерабочими?

В 2022 году мы будем отдыхать так:

· десять дней на Новый год (с 31 декабря 2021-го по 9 января 2022-го включительно);

· один день на День защитника Отечества (23 февраля — среда);

· три дня на Международный женский день (с 6-го по 8 марта 2022 включительно);

· четыре дня на Праздник весны и труда (с 30 апреля по 3 мая включительно);

· четыре дня на День Победы (с 7 мая по 10-е включительно);

· три дня на День России (с 11-го по 13 июня включительно);

· три дня на День народного единства (с 4-го по 6 ноября включительно).

Новогодние каникулы-2023 начнутся еще в 2022 году, так как 31 декабря выпадает на субботу.

3. Какие месяцы в следующем году самые выгодные для отпуска?

В 2022 году лидером по количеству рабочих дней является август — в нем 23 рабочих дня.

Также финансово выгодными будут

· март (22 рабочих дня);

· сентябрь (22 рабочих дня);

· декабрь (22 рабочих дня);

· апрель (21 рабочий день);

· июнь (21 рабочий день);

· октябрь (21 рабочий день);

· ноябрь (21 рабочий день).

Самыми невыгодными станут январь и февраль. Май тоже включает длинные праздники, и отпуск в этот период будет финансово невыгодным.

Бонус:

Более подробную информацию можно найти в постановлении правительства РФ от 24 декабря 2007 года № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы». Также вы можете уточнить все условия расчета отпускных в бухгалтерии вашей компании.

Не ходить в отпуск, а взять деньгами можно, например, при увольнении, в том случае, когда остались неистраченные дни отпуска.

Если работники не боятся потерять в деньгах, но хотят, чтобы их отпуск длился дольше, то можно присоединять его к праздникам, если это не запрещено внутренними нормативными актами компании.

Нерабочие праздничные дни в число календарных дней отпуска не входят. Срок окончания отпуска в этом случае сдвигается на соответствующее количество праздничных дней.

Если на период отпуска попали перенесенные выходные дни, они входят в отпуск как обычные выходные. То есть отпуск на эти дни не продлевается.

Если у работника не фиксированный, а плавающий доход (например, система гонораров) или годовой доход был от двух и выше миллионов рублей, то продлить еще на недельку новогодние праздники выгодно.

Выгодно также планировать отпуск на месяцы, которые следуют после начисления премии, например, квартальной. В этом случае средний заработок будет выше. Исключение — годовая премия. Годовая премия за 2021-й будет учтена в любом случае — в каком бы месяце 2022 года человек ни отправился в отпуск.

А вы уже знаете, когда будете отдыхать в 2022 году? Выбрали сами или вам назначили?

