Выпускница МГУ отказалась от назначения на пост в Минфине США

Уроженка СССР, выпускница МГУ Сауле Омарова отозвала свою кандидатуру, представленную для назначения на должность регулятора деятельности банков в Минфине США. Американский президент Джо Байден принял ее отказ, сообщил Белый дом.

«Я принял просьбу Сауле Омаровой снять ее кандидатуру с выдвижения на должность регулятора банков», — говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

«Сауле привнесла бы ценное понимание и перспективу в нашу важную работу от имени американского народа. Но, к сожалению, с самого начала своего выдвижения Сауле подвергалась неуместным личным нападкам, которые выходили далеко за рамки дозволенного», — говорится в заявлении Байдена.

Омарова, родившаяся в Казахстане, столкнулась с оппозицией со стороны республиканцев и умеренных демократов из-за ее воспитания в Советском Союзе, ее обвинили в желании национализировать банковский сектор. Так, на слушании по утверждению ее кандидатуры в прошлом месяце сенатор Джон Кеннеди задался вопросом, следует ли ему называть Омарову «профессором» или «товарищем».

Байден сообщил, что он «продолжит работу по поиску кандидата на эту должность и планирует сделать объявление в будущем».

Как сообщалось, Омарова окончила МГУ в 1989 году и осталась работать в нем. В 1991 году она по программе обмена отправилась в Висконсинский университет. После распада СССР она осталась в США и получила докторскую степень по политологии, стала профессором Корнельского университета. Омарова работала в одной из крупнейших юридических фирм Нью-Йорка Davis Polk & Wardwell, в администрации 43-го президента США Джорджа Буша-младшего советником замминистра финансов. С 2013 года она шесть раз выступала на слушаниях в конгрессе, отвечая на вопросы законодателей о финансах и технологиях.

