В ЦБ столкнулись с трудностями поиска руководителей в департамент информбезопасности

Департамент информационной безопасности (ДИБ) ЦБ покидает глава центра взаимодействия и реагирования Игорь Добровольцев, пишет «Коммерсант», уточняя, что в результате все три подразделения службы, в которую был преобразован ФинЦЕРТ, призванный бороться с кибермошенничеством на банковском рынке, остаются без руководителей. В середине октября уволился глава центра мониторинга и анализа информбезопасности ДИБ Николай Перемышленников, а замену ему так и не нашли.

По сведениям двух источников, Добровольцев, который был назначен на эту должность чуть больше полугода назад, написал заявление по собственному желанию. Он пришел в Центробанк из «Газпром нефти». Тогда источник объяснял решение назначить именно его на место руководителя ключевого подразделения быстро меняющимися профилями атак на финансовые организации, готовностью кандидата в отличие от банковских соискателей отойти от привычных схем работы.

Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) как специальное структурное подразделение Банка России был создан в 2015 году. На его базе создана система информационного обмена между участниками финансового рынка, правоохранительными органами, провайдерами и операторами связи и другими компаниями, работающими в сфере информбезопасности. В ноябре 2020 года он был расформирован, а два управления ДИБ превратились в три: в центр мониторинга и анализа информационной безопасности (теперь он называется ФинЦЕРТ,) центр взаимодействия и реагирования, а также управление надзора и наблюдения.

Собеседник, знакомый с ситуацией в ЦБ, сообщил, что, по неофициальной версии, Игорь Добровольцев «не сработался». Замену ему найти пока не удалось, и это, по словам собеседника, является серьезной проблемой. «Зарплаты в ДИБ ЦБ выше рынка, разве что крупнейший банк может похвастаться более высокими, однако большинство соискателей отказываются», — рассказал источник. По словам собеседника в банке из топ-10, должность руководителя любого подразделения ДИБ считается на рынке «расстрельной».

Реформа ФинЦЕРТа началась в ноябре прошлого года, служба была расформирована, а большинство сотрудников, включая руководителей, уволились. Службу активно критиковали участники рынка за совмещение в одном подразделении функций мониторинга и надзора, в результате чего банки, сообщая об инциденте, могли тем самым инициировать проверку ЦБ. Чуть больше полутора месяцев назад с поста начальника центра мониторинга и анализа информбезопасности ДИБ уволился Николай Перемышленников, ранее работавший начальником управления противодействия электронному мошенничеству и угрозам информационной безопасности в Росбанке. Он был назначен на свою должность в ДИБ одновременно с Игорем Добровольцевым. После увольнения Перемышленникова первый заместитель главы ДИБ Артем Сычев сообщил, что на его должность планируется взять «внутреннего кандидата».

Если учесть, что в управление надзора и наблюдения руководитель более чем за год так и не был найден, теперь все три подразделения, в которые был трансформирован ФинЦЕРТ, опять остались без руководства. Этот факт не удивляет участников рынка. По словам директора процессингового центра «КартСтандарт» Майи Глотовой, позиция начальника центра взаимодействия является ключевой, и от этого человека зависят потери населения и доверие к финансовому рынку, поэтому эта позиция сопряжена с огромным стрессом и ответственностью: «С учетом, с одной стороны, усложнения схем мошенничества, а с другой — ускорения их реализации скорость перевода украденных денежных средств постоянно повышается, растет роль ЦБ как координатора рыночного ответа и механизма обмена информацией между кредитными организациями».