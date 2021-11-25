В Минфине считают необходимым продлить и расширить стратегию повышения финграмотности в РФ

Повышение финансовой грамотности в России требует дополнительных усилий от государства, в связи с этим требуется расширить и продлить проект «Мои финансы», считает замминистра финансов РФ Михаил Котюков во время выступления на Межрегиональной конференции «Опыт и тренды развития финансовой грамотности».

«Мы должны слышать тот запрос, который сегодня есть у граждан. Мы должны честно друг другу говорить — несмотря на все те усилия, которые предпринимаются, несмотря на то, что проекту уже десять лет, у нас, к сожалению, масштаб проблемы не сузился, а растет. Он растет и требует дополнительных усилий, дополнительного нашего внимания — почему мы и запускаем второй этап, мы расширяем эту программу на всю страну, подключаем максимально широкий круг экспертов и возможности информационных систем», — сказал он.

Замминистра отметил, что усилия в сфере повышения финансовой грамотности россиян должны прикладывать в том числе и регионы, используя накопленный федеральными министерствами опыт.

Лента новостей Котюков указал на увеличение разрыва между цифровой и финансовой грамотностью Внедрение цифровых технологий в повседневную жизнь несет не только новые возможности, но и вызовы — рост активности финансовых мошенников, которые все чаще пытаются сыграть на неподготовленности граждан к новым цифровым реалиям. В связи с этим возрастает актуальность скоординированной информационно-разъяснительной работы, сказал заместитель министра финансов Михаил Котюков. Он подчеркнул, что актуальная проблема в области цифровизации финансовых услуг сегодня связана с увеличением разрыва между цифровой и финансовой грамотностью людей. 25.11.2021 17:07

По его словам, стратегия повышения финансовой грамотности в РФ на 2017—2023 годы будет актуальна еще ближайшие десять лет, так как окончательно задача пока не решена. «Наш горизонт — 2030 год», — добавил Котюков.

Распоряжением правительства от 25 сентября 2017 года утверждена стратегия повышения финансовой грамотности в РФ на 2017—2023 годы, в реализации которой участвуют Минфин России и Банк России на условиях системного партнерства и паритета. Практическое выполнение целей, задач и основных направлений стратегии осуществляется в соответствии с планом мероприятий по реализации стратегии, утверждаемым совместно правительством РФ и ЦБ.