Mouzenidis Travel уходит с российского рынка. Сколько денег вернут туристам?

До 13 декабря страховая компания «ТИТ» выплатит компенсацию клиентам греческого туроператора Mouzenidis Travel, который ушел с российского рынка. Об этом в среду, 8 декабря, на пресс-конференции в ТАСС сообщила первый заместитель генерального директора СК «ТИТ» Татьяна Анчеева. Правда, покроют страховые выплаты лишь скромную часть реальных расходов на покупку туров.



«Всем известны события, которые произошли в мире в 2019—2020 годах, далее печальные события у самой компании Mouzenidis в марте 2021 года, и 12 ноября 2021 года она подала заявление о невозможности исполнения своих обязательств по договорам и была исключена из единого реестра туроператоров России, — рассказала Татьяна Анчеева. — То есть произошел страховой случай».

Сразу же с 12 ноября начался прием заявлений от туристов, купивших комплексные туры в пяти российских представительствах Mouzenidis Travel. Реестр требований был закрыт 3 декабря, и в нем оказалось более 8 тыс. записей, из которых большинство приходится на московское представительство Mouzenidis Travel — почти 5 тыс. туров на общую сумму почти 800 млн рублей. Хотя всего у компании было продано 25 тыс. туров на сумму более 1 млрд рублей.

Лимит ответственности

Компенсацию за «сгоревшие» поездки несостоявшимся туристам будет выплачивать страховщик, исходя из лимита ответственности каждого из пяти российских представительств греческого туроператора. Самая большая сумма у Mouzenidis Travel Москва — 50 млн рублей, остальные — по 10 млн рублей. Сейчас СК формирует реестр выплат, исходя из объема заявленных туристами требований и суммы страховых обязательства каждого представительства туроператора, ведь застрахована ответственность туроператора на сумму 80 млн рублей, а требований на сумму более 1 млрд рублей. Для определения размера выплат каждому пострадавшему туристу страховщик применит коэффициент пропорции. Например, в Ростове-на-Дону этот коэффициент будет 0,5%, который умножат на размер каждого требования, чтобы определить сумму компенсации за каждый тур. В Москве коэффициент будет 6%, Санкт-Петербурге — 7%, в Екатеринбурге — около 13%. Выплаты страховщик произведет уже до 13 декабря.

«Если резюмировать, то сумма заявленных требований в десятки раз превышает сумму тех финансовых гарантий, которые имел туроператор при осуществлении деятельности, — говорит вице-президент Всероссийского союза страховщиков Светлана Гусар. — Из-за разбивки его работы на несколько юридических лиц с разным лимитом ответственности люди будут получать выплату по полису соответствующего юрлица в зависимости от лимита его ответственности. И будет применяться пропорция к сумме заявленных требований к каждому юрлицу».

Кроме выплаты страховой компании пострадавшие туристы могут рассчитывать на финансовую компенсацию из фонда турпомощи. Но из этого источника выплаты будут небольшие. «С 2017 года ассоциация помимо экстренной помощи, то есть вывоза туристов из-за рубежа, может дополнительно выплачивать средства из сформированных фондов персональной ответственности туроператоров, — рассказал председатель наблюдательного совета ассоциации «Турпомощь» Юрий Барзыкин. — Сейчас в ассоциации зарегистрировано 425 туроператоров, фонды персональной ответственности которых суммарно составляют 1,989 миллиарда рублей. Но у Mouzenidis Travel фонд персональной ответственности около 3 миллионов рублей». К счастью, российских туристов Mouzenidis Travel за рубежом не оказалось и расходов из фонда на их эвакуацию не потребуется. Но и выплаты туристам будут весьма скромные.

«Выплаты из персонального фонда распределены по каждому из субъектов Mouzenidis Travel: для представительства в Ростове-на-Дону это 913 тысяч рублей на 565 человек, в Екатеринбурге — 779 тысяч рублей на 153 человека, в Москве — 404 тысячи рублей на 1 832 человека, в Санкт Петербурге — 736 тысяч рублей на 13 человек, исходя из стоимости купленных туров», — дополнил Барзыкин.

Туристы понесут серьезные денежные потери



Порядок выплат таков: не ранее чем через 60 рабочих дней после официального заявления о прекращении деятельности туроператора начинается сбор заявлений от пострадавших, то есть после того, как выплаты произведет страховщик. 30 дней идет прием документов, далее начинаются выплаты.

То есть туристы понесут серьезные денежные потери. Почему так происходит, учитывая, что это не первый случай ухода с рынка крупного туроператора (с 2017 года их было 12)?

Ответ в несовершенстве действующих гарантий. Российское законодательство предусматривает, что работающий в нашей стране туроператор должен либо застраховать свою ответственность перед своими клиентами на случай неисполнения им обязательств, либо иметь банковскую гарантию исполнения своих обязательств. Mouzenidis Travel страховал свою ответственность в СК «ТИТ» в течение пяти лет. Однако, как выявляется, туроператоры страхуют по закону 5% от своего оборота. При этом реальный оборот зачастую скрывают.

«Mouzenidis Travel показывал 2,5 тысячи туристов, а реально их было 25 тысяч. Показывал и заниженные обороты, естественно, заниженные были и обязательства, — говорит Юрий Барзыкин, добавляя, что основная задача сейчас — усилить контроль и мониторинг за проданными турами. — При жестком мониторинге Ростуризм мог бы его исключить из реестра туроператоров, не дожидаясь пока он наберет обязательств на 1 миллиард рублей. Есть разные механизмы и время на то, чтобы принять изменения, пока объемы выездного туризма минимальные».

Страховщики считают, что должен появиться механизм защиты туристов, альтернативный страхованию. Сейчас более 99% гарантий обеспечивается за счет страхования, и страховщики не слишком заинтересованы в том, чтобы наращивать страхование ответственности туроператоров, даже наоборот. По словам Светланы Гусар, страховой рынок пытается минимизировать долю своей ответственности и в 2021 году существенно сократил количество заключаемых договоров. «Мы не считаем возможным и целесообразным без изменения законодательства продолжать сотрудничество с туроператорами в том виде, как оно существует сейчас, — говорит она. — СК не имеют возможности оценить реальный риск из-за отсутствия данных по фактическому размеру неисполненных обязательств туроператором».

Объем неисполненных обязательств туроператоров растет

В последнее время многие туроператоры переносили сорвавшиеся поездки, а объем этих обязательств невозможно найти в публичных источниках, что не позволяет страховщику оценить степень риска. А меж тем произошло накопление большого объема неисполненных обязательств, и существенно возрастает риск прекращения деятельности туроператора.

«Нам кажется крайне важным реализовать возможность проверки в онлайн-реестре наличие проданного тура, — продолжает Гусар. — Это позволит государству знать истинных объем обязательств каждого туроператора, не позволять ему выходить за границы объема его финансовых гарантий, сделает прозрачным весь процесс осуществления туристической деятельности. Мы очень надеемся, что в самое ближайшее время будет введен механизм электронной путевки, это решит большое количество накопившихся проблем и позволит всем участникам рынка четко понимать истинный размер обязательств туроператора».

К слову, буквально в середине ноября Всероссийский союз страховщиков и Ассоциация туроператоров России попросили правительство продлить мораторий на возврат денег туристам за отмененные туры из-за COVID-19, действующий до 31 декабря этого года. В противном случае туроператоры и застраховавшие их ответственность компании столкнутся с серьезными финансовыми проблемами. «В нынешней ситуации мы видим всего два пути не допустить возникновения нового кризиса на туроператорском и страховом рынках. Первый, наиболее логичный, с нашей сточки зрения, — это продлить действие постановления № 1073 до конца 2022 года, которое обеспечит возможность туроператорам предоставить равнозначные туры потребителям и накопить деньги для выплат. Второй выход — предусмотреть в бюджете сумму не менее 5 миллиардов рублей на выплаты пострадавшим потребителям. Страховые выплаты не покроют сколько-нибудь значительной части их убытков», — прокомментировал совместное обращение президент ВСС Игорь Юргенс.

По оценке ВСС, часть страховых компаний, в которых застрахована ответственность таких туроператорских компаний, также может закрыться и лишиться лицензии. В целом объем денежных потерь населения из-за прекращения действия моратория и невозможности части компаний осуществить выплаты в отсутствие средств оценивается ВСС примерно в 4—5 млрд рублей.