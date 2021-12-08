ВТБ с 9 декабря повысит ставки по ипотеке

ВТБ с 9 декабря 2021 года повышает ставки по ипотеке для готового и строящегося жилья на 0,3 процентного пункта, до 9,3% годовых. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

Информагентство напоминает, что 6 декабря решение о повышении ставок по ипотечным программам принял «Сбер».

«ВТБ с 9 декабря планирует повысить ставки по ипотеке на 0,3 процентного пункта, до 9,3%, как для готового, так и для строящегося жилья. Рефинансирование ипотеки других банков будет доступно под 9,4%», — сообщили в пресс-службе ВТБ.

При этом ставки в рамках госпрограмм, по которым оформляется каждый пятый ипотечный кредит в ВТБ, останутся без изменений: по «Семейной ипотеке» — от 4,7% (от 4,3% в Дальневосточном федеральном округе), по «Господдержке-2020» — от 5,75%, по «Дальневосточной ипотеке» — 0,1%.

«Наше решение связано с несколькими факторами, важность которых мы уже обозначали ранее. Во-первых, это действия регулятора, который не исключил возможности повышения ключевой ставки уже в декабре вплоть до 8,5%, что будет означать фактически ее удвоение в этом году. Во-вторых, действия других игроков рынка, которые проактивно повысили ставки по кредитам для своих клиентов», — уточнили в пресс-службе ВТБ.



При этом в банке не ожидают в ближайшее время смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, допуская двузначные ставки по ипотеке в следующем году. «Поэтому увеличение ценовых параметров по жилищным кредитам возможно и в следующем году. Очевидно, что рынок будет переживать его с двузначными ставками для потребителей», — подчеркнули в пресс-службе.