Минэкономразвития: инфляция в 2021 году превысит прогнозный диапазон ЦБ в 7,4—7,9%

Минэкономразвития РФ прогнозирует инфляцию выше оценочного диапазона ЦБ в 7,4—7,9% по итогам 2021 года. Как передает ТАСС, об этом заявил журналистам глава министерства Максим Решетников. Он добавил, что текущий показатель годовой инфляции в 8,4% является пиковым.

«По оценкам этого года, в общем, понятно, у нас сейчас год к году 8,4%. Безусловно, тут есть некий пик, потому что она [инфляция] «соскочила» с 8,1% до 8,4%. У нас в принципе достаточно сильный рост был уже и в прошлом году — это как бы нам в базе «встанет». В то же время понятно, что она [инфляция], по оценкам, будет вокруг диапазона «8% плюс» по итогам этого года... В этом году итоги будут выше тех оценок, которые и мы, и Центральный банк делали», — сказал Решетников.

Министр обратил внимание на «существенный разгон» мировой инфляции. «Вы знаете цифры и по еврозоне, и по Германии, и по США — нигде инфляция не снижается, практически везде растет. Мы видим и по продовольственному индексу ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. — Прим. Банки.ру): октябрь — ноябрь дал плюс 4% дополнительно. Если мы берем по базе 2019 года, там уже почти плюс 40% за два года продовольственной инфляции. Все эти факторы продолжают действовать и будут действовать в следующем году. Поэтому вполне очевидно, что мы столкнемся с инфляционным давлением», — отметил он.

По словам Решетникова, еще одной причиной роста инфляции стало удорожание услуг, в первую очередь зарубежного туризма. «Особенности есть в методике расчета. Если кратко: берутся по методике зарубежные путевки в режиме «плюс месяц», и поэтому у нас на конец ноября попали новогодние продажи. Это дополнительный всплеск дало», — пояснил министр.

«Мы понимаем, что при такой природе инфляции, когда она возникает не в связи с длительным периодом мягкой денежно-кредитной и бюджетной политики, — у нас такого периода не было, были краткосрочные антикризисные меры — по факту бюджетная политика этого года будет существенно жестче, чем изначально предполагалось. Поэтому для нас эта инфляция все-таки привнесенная. Конечно, крайне тяжело монетарными методами бороться с по сути немонетарной инфляцией», — добавил Решетников.

Кроме того, министр напомнил, что около половины роста российской экономики обеспечивается за счет потребительского рынка. Вследствие этого разгон инфляции ведет к снижению темпов роста ВВП. «На сегодняшний момент все яснее, с этим тоже сложно спорить, с тем, что говорит ЦБ: есть ограничение предложения в первую очередь, об этом свидетельствует низкая безработица. Нам нужно этим заниматься. Понятно, что всегда лучше денежно-кредитная политика помягче, но в то же время надо заняться именно структурными ограничениями и сосредоточиться на этом», — резюмировал Решетников.



По прогнозу ЦБ, инфляция в РФ по итогам 2021 года составит 7,4—7,9%.