Минэкономразвития: инфляция в 2021 году превысит прогнозный диапазон ЦБ в 7,4—7,9%
Минэкономразвития РФ прогнозирует инфляцию выше оценочного диапазона ЦБ в 7,4—7,9% по итогам 2021 года. Как передает ТАСС, об этом заявил журналистам глава министерства Максим Решетников. Он добавил, что текущий показатель годовой инфляции в 8,4% является пиковым.
«По оценкам этого года, в общем, понятно, у нас сейчас год к году 8,4%. Безусловно, тут есть некий пик, потому что она [инфляция] «соскочила» с 8,1% до 8,4%. У нас в принципе достаточно сильный рост был уже и в прошлом году — это как бы нам в базе «встанет». В то же время понятно, что она [инфляция], по оценкам, будет вокруг диапазона «8% плюс» по итогам этого года... В этом году итоги будут выше тех оценок, которые и мы, и Центральный банк делали», — сказал Решетников.
Потребительские цены в России выросли в ноябре на 0,96% по сравнению с октябрем 2021 года, а в годовом выражении (по сравнению с ноябрем 2020-го) — на 8,4%, свидетельствуют данные Росстата. Таким образом, годовая инфляция ускорилась по сравнению с октябрем, когда она оценивалась в 8,13%.08.12.2021 20:29
Министр обратил внимание на «существенный разгон» мировой инфляции. «Вы знаете цифры и по еврозоне, и по Германии, и по США — нигде инфляция не снижается, практически везде растет. Мы видим и по продовольственному индексу ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. — Прим. Банки.ру): октябрь — ноябрь дал плюс 4% дополнительно. Если мы берем по базе 2019 года, там уже почти плюс 40% за два года продовольственной инфляции. Все эти факторы продолжают действовать и будут действовать в следующем году. Поэтому вполне очевидно, что мы столкнемся с инфляционным давлением», — отметил он.
По словам Решетникова, еще одной причиной роста инфляции стало удорожание услуг, в первую очередь зарубежного туризма. «Особенности есть в методике расчета. Если кратко: берутся по методике зарубежные путевки в режиме «плюс месяц», и поэтому у нас на конец ноября попали новогодние продажи. Это дополнительный всплеск дало», — пояснил министр.
«Мы понимаем, что при такой природе инфляции, когда она возникает не в связи с длительным периодом мягкой денежно-кредитной и бюджетной политики, — у нас такого периода не было, были краткосрочные антикризисные меры — по факту бюджетная политика этого года будет существенно жестче, чем изначально предполагалось. Поэтому для нас эта инфляция все-таки привнесенная. Конечно, крайне тяжело монетарными методами бороться с по сути немонетарной инфляцией», — добавил Решетников.
Кроме того, министр напомнил, что около половины роста российской экономики обеспечивается за счет потребительского рынка. Вследствие этого разгон инфляции ведет к снижению темпов роста ВВП. «На сегодняшний момент все яснее, с этим тоже сложно спорить, с тем, что говорит ЦБ: есть ограничение предложения в первую очередь, об этом свидетельствует низкая безработица. Нам нужно этим заниматься. Понятно, что всегда лучше денежно-кредитная политика помягче, но в то же время надо заняться именно структурными ограничениями и сосредоточиться на этом», — резюмировал Решетников.
По прогнозу ЦБ, инфляция в РФ по итогам 2021 года составит 7,4—7,9%.
Рейтинговое агентство Fitch немного улучшило ожидания по росту ВВП России в 2021 году и чуть ухудшило на следующий год, при этом прогнозы по инфляции и ключевой ставке существенно повышены по сравнению с сентябрьскими оценками. Новые оценки представлены в очередном макропрогнозе агентства.08.12.2021 17:05