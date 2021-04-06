Количество лжебанков выросло в 125 раз с начала года

В ноябре количество лжебанков, которые маскируются под сайты кредитных организаций, по сравнению с началом года увеличилось в 125 раз — только в этом месяце было обнаружено 6,9 тыс. таких ресурсов, пишут «Известия». Об этом говорится в исследовании BI.ZONE. За весь прошлый год было выявлено порядка 6,5 тыс. мошеннических порталов, маскирующихся под финорганизации.

Рост числа лжебанков в Интернете продолжается в связи с пандемией и удаленным использованием банковских сервисов — на фишинговых страницах мошенники предлагают принять участие в опросах, ввести данные собственной карты для «снятия наличных без комиссии», принять участие в розыгрыше призов, пояснил директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.

За 10 месяцев 2021 года ВТБ выявил и заблокировал около 7 тыс. мошеннических ресурсов, мобильных приложений и аккаунтов в социальных сетях, «мимикрирующих» под бренд банка. В Почта Банке ежемесячно блокируют несколько клонов собственного сайта. Только за ноябрь 2021 года Газпромбанк выявил и заблокировал 147 сайтов, неправомерно использующих данные о кредитной организации, ресурсы создаются в качестве составной части атаки на клиентов с помощью социальной инженерии для получения реквизитов доступа в личный кабинет, платежных данных карты и личной информации пользователя, рассказал замглавы департамента защиты информации Алексей Плешков.

По его словам, фишинговая активность — это «сезонное» явление, которое может быть связано как с яркими инфоповодами, так и с подготовкой к реализации целевой атаки. Повышение активности мошенников можно объяснить предпраздничным сезоном, полагают в Райффайзенбанке. В «Зените» считают, что тенденция связана с повышением осведомленности клиентов о схемах мошенничества с использованием социальной инженерии, которые становятся менее действенными. По данным источника издания на рынке кибербезопасности, всплеск активности в ноябре может быть связан со 180-летием «Сбера», в честь которого банк запускал массовые акции и скидки на продукты экосистемы.

В Роскомнадзоре заявили, что за 11 месяцев 2021 года по требованию службы заблокировано 2,5 тыс. ресурсов, содержащих недостоверные сведения о деятельности кредитных организаций; в 2020-м их было 368. ЦБ с января по ноябрь 2021-го выявил и инициировал блокировку 2 060 сайтов лжебанков. В регуляторе подчеркнули, что фишинговые ресурсы, имитирующие официальные сайты банков, не только представляют опасность для граждан, которые могут передать злоумышленникам свои персональные и банковские данные, но и наносят репутационный ущерб финансовым организациям.