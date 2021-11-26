​Подорожание и дефицит новых авто и запчастей негативно отразились на автокаско

Страховщики отмечают рост неудовлетворенности автовладельцев, имеющих полисы каско, от сотрудничества со страховой компанией. Об этом сообщил заместитель директора департамента развития имущественного страхования физических лиц ВСС Михаил Порватов на пресс-конференции, посвященной презентации «Анализа состояния рынка страхования каско в России по итогам III квартала 2021 года».



«Если в середине 2020 года показатель клиентской удовлетворенности был 94%, то в третьем квартале этого года он опустился до 87%, — говорит он. — При этом в надежности страховщика не сомневается 91% страхователей, но 87% не удовлетворены урегулированием убытков».

Михаил Порватов связывает это с тем, что из-за дефицита автозапчастей, спровоцированного последствиями пандемии в реальном секторе экономики, страховщики не могут быстро и качественно проводить ремонты при наступлении страхового случая. «Мы наблюдаем дефицит запчастей для ремонта, а если запчасти отсутствуют на складах и их нужно покупать на заказ, то следствием этого является увеличение сроков поставки запчастей и сроков ремонта. Машина дольше находится в ремонте, что вызывает недовольство клиентов», — пояснил он.

При этом стоимость как запчастей, так и новых автомобилей значительно увеличилась за последний год. «Дефицит приводит к подорожанию новых авто, во втором квартале 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года они подорожали, по нашей оценке, примерно на 40%», — говорит Порватов. В сегменте новых автомобилей потребители все чаще выбирают бюджетные модели. В лидерах спроса Lada, Renault, KIA, Hyundai, Toyota. «В сентябре 2021 года в среднем по рынку падение продаж составило 23%, — продолжает он. — Обычно падение продаж связано с ростом курсов иностранных валют, но сейчас причины в ином: падении доходов населения, росте стоимости на все товары, в первую очередь товары первой необходимости, соответственно, люди меньше тратят на новые авто. Но даже те, кто может купить новый автомобиль, сталкиваются с тем, что нужных моделей в базовой комплектации просто нет».

Начиная с I квартала 2021 года страховщики отмечают тенденцию снижения продаж новых автомобилей и устойчивый рост интереса к подержанным. С точки зрения автокаско это негативная тенденция, потому что новые авто страхуют гораздо чаще, чем б\у.

В целом рынок каско, как показывает исследование, пока не сильно ощутил негативные тенденции. В III квартале 2021 года страховые премии увеличились на 12%, немного снизилось количество заключенных договоров — на 5%, тариф сократился на 3,1%, возросла средняя выплата. «Поскольку страховая сумма по каско в подавляющем большинстве случаев соответствует действительной стоимости авто, то рост страховых премий обусловлен ростом стоимости автомобилей, — говорит Михаил Порватов. — Выплаты выросли, при этом страховщики цены не повышают, что удивительно, потому что дорожает абсолютно все, в том числе очень сильно подорожали изделия их металла».

По итогам девяти месяцев 2021 года суммарно премии автокаско составили 148 млрд рублей, увеличившись за год на 20,3%. Средняя премия за этот период выросла на 23,5%, а размер средней выплаты остался практически неизменным и составил 116,3%.

По частоте страховых случаев лидирует риск ДТП, на него приходится около 80%, на втором месте — риск противоправных действий третьих лиц (5—7%). Если смотреть по суммам страховых выплат, то тройка лидеров распределяется так: на первом месте риск пожара, средняя выплата по которому составляет 1,3 млн рублей, на втором месте риск угона (около 660 тыс. рублей), на третьем — ДТП (в среднем около 120 тыс. рублей).

Наиболее часто полисы каско покупают жители Москвы, на втором месте — Санкт-Петербург, в остальных регионах процент продаж отстает в разы. Правда, по словам Порватова, южные регионы показали за последний год рост интереса к страхованию каско, например, Крым, Краснодар, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Волгоград.