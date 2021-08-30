Бакальчук стала лидером среди миллиардеров мира по приросту состояния в процентах

В этом году состояние основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук увеличилось более чем на 1 000%, пишет РБК со ссылкой на Forbes, уточняя, что она обогнала всех миллиардеров мира по росту состояния в процентах. Лидером роста состояния в денежном эквиваленте стал Илон Маск, чье состояние в 2021 году выросло на 110 млрд долларов — так же, как и в 2020-м.

Согласно данным рейтинга Forbes Real-Time, который отслеживает состояние миллиардеров в реальном времени, 46-летняя Бакальчук с состоянием 13 млрд долларов находится на 165-м месте среди богатейших людей планеты. В рейтинге самых богатых бизнесменов России 2021 года Бакальчук оказалась на 13-м месте, тогда как в прошлогоднем рейтинге она заняла 93-е место с состоянием 1 млрд долларов.

Среди россиян, чье состояние в этом году выросло сильнее всего, Forbes также отметил основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. В российском списке Forbes 2020 года он занял 30-е место с состоянием 3,4 млрд долларов, а в этом году — уже девятое место с 17,2 млрд долларов (прирост более чем на 400%).

Суммарное состояние российских миллиардеров с начала года выросло на 145 млрд долларов (плюс 30%). По подсчетам Forbes, это второе место по увеличению в процентах после Индии и третье в деньгах после США и Индии. Общее состояние миллиардеров из России Forbes сейчас оценивает в 630 млрд долларов — это пятое место в мире после США (5 трлн долларов), Китая (2,3 трлн долларов), Индии (730 млрд долларов) и Германии (650 млрд долларов).