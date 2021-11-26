Путин призвал защитить россиян от мошеннических схем

Президент РФ Владимир Путин на заседании СПЧ назвал одним из главных приоритетов защиту граждан от мошеннических схем.

Он отметил, что СПЧ активно занимается насущными, актуальным проблемами, которые волнуют общество.

«Одна из них — защита граждан от мошенников в финансовой сфере, которые оставили без жилья, буквально на улице десятки тысяч людей. Совет настойчиво поднимал этот вопрос, и в результате были внесены поправки в закон о деятельности кредитно-потребительских кооперативов, что позволило запретить выдачу кредитов под залог единственного жилья и поставило заслон мошенническим схемам микрокредитных организаций», — сказал президент на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.