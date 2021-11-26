Путин призвал защитить россиян от мошеннических схем
Президент РФ Владимир Путин на заседании СПЧ назвал одним из главных приоритетов защиту граждан от мошеннических схем.
Он отметил, что СПЧ активно занимается насущными, актуальным проблемами, которые волнуют общество.
«Одна из них — защита граждан от мошенников в финансовой сфере, которые оставили без жилья, буквально на улице десятки тысяч людей. Совет настойчиво поднимал этот вопрос, и в результате были внесены поправки в закон о деятельности кредитно-потребительских кооперативов, что позволило запретить выдачу кредитов под залог единственного жилья и поставило заслон мошенническим схемам микрокредитных организаций», — сказал президент на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Минфин, Банк России и МВД работают над созданием так называемого единого окна, позволяющего ЦБ и правоохранительным органам получать информацию о мошеннических счетах в банках для их дальнейшей блокировки. Об этом на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis заявил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.