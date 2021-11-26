Международные резервы РФ выросли за неделю на 3 млрд долларов

Объем международных резервов РФ на 3 декабря составил 622,8 млрд долларов против 619,8 млрд на 26 ноября 2021 года. Такие данные на конец отчетных дат опубликовал ЦБ.

Таким образом, за неделю показатель повысился на 3 млрд долларов.

Увеличение резервов за неделю на 0,5% произошло «в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила, а также положительной курсовой переоценки», поясняется в комментарии ЦБ.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.



За 2020 год международные резервы РФ прибавили порядка 41,4 млрд долларов (после роста на 85,9 млрд в 2019-м). За январь — ноябрь 2021 года они увеличились примерно на 26,727 млрд долларов (с 595,774 млрд на 1 января 2021 года).