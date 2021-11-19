Международные резервы России сократились в ноябре на 1,7 млрд долларов

Международные резервы РФ на 1 декабря составили 622,501 млрд долларов против 624,237 млрд на 1 ноября 2021 года. Такие данные на начало отчетных дат приводятся на сайте Центробанка.

Таким образом, за месяц показатель снизился на 1,736 млрд долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Как показывают данные ЦБ, в ноябре сократились как валютные резервы (с 491,378 млрд до 489,762 млрд долларов, в том числе резервы в иностранной валюте — с 461,593 млрд до 460,285 млрд, в СДР — с 24,491 млрд до 24,238 млрд, резервная позиция в МВФ — с 5,294 млрд до 5,239 млрд долларов), так и стоимостный объем монетарного золота (со 132,859 млрд до 132,739 млрд долларов).

За 11 месяцев объем международных резервов России вырос на 26,727 млрд долларов (с 595,774 млрд на 1 января 2021 года).



Напомним, что за 2020 год международные резервы РФ прибавили порядка 41,4 млрд долларов (после роста на 85,9 млрд в 2019-м). В конце осени этого года был зафиксирован рекорд по объему международных резервов РФ — 626,3 млрд долларов на 19 ноября.