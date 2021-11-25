Международные резервы РФ увеличились за неделю незначительно, однако изменение позволило им в очередной раз обновить исторический максимум, свидетельствуют данные Банка России.

На 19 ноября объем международных резервов составил 626,3 млрд долларов, прибавив 0,1 млрд долларов к предыдущему рекорду в 626,2 млрд (на 12 ноября 2021 года). Данные приводятся на конец отчетных дат.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.



За 2020 год международные резервы РФ прибавили порядка 41,4 млрд долларов (после роста на 85,9 млрд в 2019-м). За январь — октябрь 2021 года они увеличились примерно на 28,5 млрд долларов.