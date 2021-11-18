Объем международных резервов РФ на 12 ноября достиг 626,2 млрд долларов, что стало наибольшим показателем в истории. Такие данные на конец отчетной даты опубликовал ЦБ.

За неделю объем международных резервов увеличился на 4,1 млрд долларов, или на 0,7%. Как сказано в комментарии Центробанка, рост произошел «под воздействием положительной переоценки, а также покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила».

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

За 2020 год международные резервы РФ прибавили порядка 41,4 млрд долларов (после роста на 85,9 млрд в 2019-м). За январь — октябрь 2021 года они увеличились примерно на 28,5 млрд долларов.

Предыдущий максимальный объем международных резервов РФ был зафиксирован 29 октября 2021 года и составлял 623,2 млрд долларов.