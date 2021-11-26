Чистый отток капитала частного сектора из РФ ускорился до 73,9 млрд долларов

Профицит текущего счета платежного баланса РФ вырос за 11 месяцев в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, а чистый отток капитала частного сектора (чистое кредитование нерезидентов) — в 1,5 раза, свидетельствуют данные опубликованной Центробанком «Оценки ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации в январе — ноябре 2021 года».

«Продолжилось рекордное укрепление профицита текущего счета платежного баланса Российской Федерации. По предварительной оценке Банка России, в январе — ноябре 2021 года его значение составило 111,4 млрд долларов США, увеличившись в 3,5 раза по отношению к показателю января — ноября 2020 года», — отмечается в материале.

Как поясняется, определяющим в динамике текущего счета платежного баланса стало двукратное увеличение положительного сальдо торгового баланса за счет более значительного наращивания экспорта товаров вследствие благоприятной ценовой конъюнктуры при некотором замедлении темпов роста импорта; совокупный дефицит остальных компонентов текущего счета практически не изменился.

«Положительное сальдо финансовых операций частного сектора выросло в 1,5 раза в результате операций прочих секторов по приобретению иностранных активов преимущественно в форме прямых инвестиций», — указано в комментарии.

Речь идет об увеличении показателя чистого оттока капитала частного сектора с 48,9 млрд долларов за январь — ноябрь прошлого года до 73,9 млрд, следует из материалов Центробанка. За последний месяц отток также увеличился: оценка за январь — октябрь 2021-го равнялась 65,7 млрд долларов.

Напомним, в конце 2018 года ЦБ изменил терминологию в статистике внешнего сектора, начав вместо понятия «чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором» использовать термин «финансовые операции частного сектора». Как разъяснялось в материалах ЦБ, положительное сальдо финансовых операций частного сектора соответствует чистому кредитованию, отрицательное — чистому заимствованию.

Из материалов к «Оценке ключевых агрегатов платежного баланса» также следует, что резервные активы «выросли за 11 месяцев текущего года на 60,5 млрд долларов США в значительной степени за счет операций с иностранной валютой, осуществляемых на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила, а также распределения в пользу Российской Федерации авуаров в СДР».



В августе этого года сообщалось, что Россия получила 17,5 млрд долларов от Международного валютного фонда в виде специальных прав заимствования (СДР от английской аббревиатуры SDR — special drawing rights. — Прим. Банки.ру) в рамках антикризисного распределения средств фонда.