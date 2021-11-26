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Центробанк: устойчивая составляющая инфляции в ноябре оставалась высокой

09.12.2021 20:45
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Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Устойчивая составляющая российской инфляции в ноябре оставалась высокой. Об этом говорится в аналитической записке, опубликованной Банком России.

Годовая инфляция в ноябре повысилась до 8,4%, напоминает регулятор.

«Месячный прирост потребительских цен (с поправкой на сезонность) замедлился на 0,2 процентного пункта, до 0,9%, что все еще вблизи максимальных значений последних шести лет. При этом прирост потребительских цен (с поправкой на сезонность) без учета позиций с обычно волатильными или регулируемыми ценами (плодоовощная продукция, жилищно-коммунальные услуги, моторное топливо), а также услуг зарубежного туризма также составил 0,9%», — указано в материале.

В ЦБ поясняют, что значительный вклад в увеличение показателя годовой инфляции внесло ускорение годового роста цен зарубежного туризма. Также в ноябре продолжилось повышение годовых темпов удорожания мясной и молочной продукции, круп и макарон. При этом отмечается снижение годового роста цен на помидоры и огурцы после его резкого ускорения в сентябре — октябре.

«Вновь увеличился годовой прирост цен на непродовольственные товары, оставаясь на максимальном уровне с августа 2016 года. Вместе с тем годовой рост цен на стройматериалы, по-прежнему весьма значительный, снижается четвертый месяц подряд. Замедление сезонно сглаженного роста цен на непродовольственные товары без нефтепродуктов указывает на постепенное снижение инфляционного давления в данном сегменте. Тем не менее и здесь оно сохраняется выше средних значений предыдущих лет», — пишет регулятор.

Потребительские цены в России выросли в ноябре на 0,96% по сравнению с октябрем 2021 года, а в годовом выражении (по сравнению с ноябрем 2020-го) — на 8,4%, свидетельствуют данные Росстата. Таким образом, годовая инфляция ускорилась по сравнению с октябрем, когда она оценивалась в 8,13%.

 08.12.2021 20:29

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