Центробанк: устойчивая составляющая инфляции в ноябре оставалась высокой

Устойчивая составляющая российской инфляции в ноябре оставалась высокой. Об этом говорится в аналитической записке, опубликованной Банком России.

Годовая инфляция в ноябре повысилась до 8,4%, напоминает регулятор.

«Месячный прирост потребительских цен (с поправкой на сезонность) замедлился на 0,2 процентного пункта, до 0,9%, что все еще вблизи максимальных значений последних шести лет. При этом прирост потребительских цен (с поправкой на сезонность) без учета позиций с обычно волатильными или регулируемыми ценами (плодоовощная продукция, жилищно-коммунальные услуги, моторное топливо), а также услуг зарубежного туризма также составил 0,9%», — указано в материале.

В ЦБ поясняют, что значительный вклад в увеличение показателя годовой инфляции внесло ускорение годового роста цен зарубежного туризма. Также в ноябре продолжилось повышение годовых темпов удорожания мясной и молочной продукции, круп и макарон. При этом отмечается снижение годового роста цен на помидоры и огурцы после его резкого ускорения в сентябре — октябре.

«Вновь увеличился годовой прирост цен на непродовольственные товары, оставаясь на максимальном уровне с августа 2016 года. Вместе с тем годовой рост цен на стройматериалы, по-прежнему весьма значительный, снижается четвертый месяц подряд. Замедление сезонно сглаженного роста цен на непродовольственные товары без нефтепродуктов указывает на постепенное снижение инфляционного давления в данном сегменте. Тем не менее и здесь оно сохраняется выше средних значений предыдущих лет», — пишет регулятор.