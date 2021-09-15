Крупный бизнес попросил защиты от последствий налоговой реформы

Крупный российский бизнес попросил у премьера Михаила Мишустина защиты от последствий глобальной налоговой реформы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин направил председателю правительства предложение поручить профильным ведомствам активно отстаивать интересы компаний на площадке ОЭСР; реформа может привести к уплате налогов от пользования российскими недрами за рубежом — этот риск Шохин считает одним из основных, он может реализоваться в случае, если формулировки механизма Pillar 1 не учтут специфику бизнеса добывающих компаний, пишут «Ведомости».

Pillar 1 предполагает налогообложение прибыли международных групп компаний с выручкой более 20 млрд евро в странах, где они получают доходы от местной аудитории, но не платят по ним налоги; фактически механизм подразумевает более справедливое распределение налоговых потоков, где международные группы компаний зарабатывают деньги, страны сбыта смогут претендовать примерно на 20–30% налогов на прибыль. многие предприниматели начинали свои инвестпроекты с расчетом на поддержку в течение срока их реализации, который может составлять десятки лет; необходимо либо добиться исключения таких режимов из-под действия Pillar 2, либо компенсировать бизнесу потери, например в виде адресных субсидий.

Лента новостей Минфин ожидает тотального пересмотра налоговых соглашений с другими странами Теоретически под удар попадут, например, торговые «дочки» российских холдингов; например, в таких ситуациях, когда отечественная производственная организация экспортирует свою продукцию через зарубежную дочернюю компанию, к которой применяется, допустим, нулевая ставка по налогу на прибыль. 03.12.2021 09:09

Pillar 2, состоит из трех частей: первое – это выравнивание налоговых ставок по странам до минимального уровня в 15% (правило Income inclusion rule, IIR), вторая часть – это нивелирование различий в ставках по налогу у источника в разветвленных международных группах, по сути, повышение до единого уровня в 9% почти на все виды платежей, кроме дивидендов, третья часть механизма предполагает определенную гарантию работы правила IIR; если по тем или иным причинам страна, из которой выводится капитал, не получила положенную ей компенсацию налога на прибыль, она вправе фактически заблокировать перечисление платежей из материнской организации в зарубежные «дочки».

По словам партнера налоговой и юридической практики PwC Галины Науменко, Pillar 2 может коснуться международных групп, у которых в России действует, например, одна компания и вся ее прибыль облагается по льготной ставке; в данном случае неважно, каковы обороты «дочки» именно в России, — главное, чтобы выручка всего глобального холдинга превышала 750 млн евро; юрисдикция материнской организации группы сможет дообложить прибыль российской «дочки» до порога в 15%; выгодно повысить ставку налога до минимального значения и одновременно предусмотреть субсидии для компенсации увеличения нагрузки. Субсидии станут одним из вариантов поддержки значимых отраслей экономики в случае, если не удастся договориться с ОЭСР об их изъятии из общих правил, согласился партнер и руководитель налоговой практики АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Сергей Калинин.