Основные фондовые торги в России открылись в минусе

Основные фондовые торги в РФ стартовали в пятницу отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:05 мск индекс Мосбиржи потерял 0,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 804,3 пункта. Индекс РТС понизился на 0,37% до отметки 1 626,43 пункта.

Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно негативный, отмечал перед началом основных торгов главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.



«Учитывая внешний фон, сегодня на старте торгов ожидаем преобладания продаж в российских бумагах и отступление индекса Мосбиржи ниже 3 800 пунктов. При этом в ходе сессии наш рынок может перейти в консолидацию в преддверии публикации данных по инфляции в США, которые и определят направление движения нашего рынка в конце торговой сессии», — прогнозирует эксперт.