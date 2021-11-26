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Основные фондовые торги в России открылись в минусе

10.12.2021 10:03
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Основные фондовые торги в РФ стартовали в пятницу отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:05 мск индекс Мосбиржи потерял 0,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 804,3 пункта. Индекс РТС понизился на 0,37% до отметки 1 626,43 пункта.

Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно негативный, отмечал перед началом основных торгов главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

«Учитывая внешний фон, сегодня на старте торгов ожидаем преобладания продаж в российских бумагах и отступление индекса Мосбиржи ниже 3 800 пунктов. При этом в ходе сессии наш рынок может перейти в консолидацию в преддверии публикации данных по инфляции в США, которые и определят направление движения нашего рынка в конце торговой сессии», — прогнозирует эксперт.

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