​Новосибирская область выбивается в лидеры по страховому мошенничеству

Новосибирская область по итогам девяти месяцев 2021 года заняла восьмое место в «красной зоне» рейтинга регионов РФ по уровню мошеннических выплат в ОСАГО. Это на четыре позиции хуже, чем годом ранее (по итогам девяти месяцев 2020 года — 12-е место).



Как сообщили в РСА, частота страховых случаев в регионе по итогам первых девяти месяцев 2021 года превышает среднероссийский показатель на 1,2% и составляет 6% (6,3% в 2020 году). Средняя страховая выплата выросла на 2% по сравнению с показателем прошлого года и достигла 86 071 рубля. При этом среднее значение по России ниже почти на 20% и составляет 71 364 рубля. Превышение обоих этих показателей является косвенным подтверждением неблагоприятной обстановки, вызванной злоупотреблениями, правонарушениями и преступлениями в сфере ОСАГО.

В Сибирском федеральном округе, куда входит Новосибирская область, за девять месяцев 2021 года страховщики направили правоохранителям 323 заявления по факту мошенничества в автостраховании на общую сумму ущерба 114 млн рублей. По ним возбуждено около 30 уголовных дел.

Всего за первое полугодие 2021 года, по данным Всероссийского союза страховщиков, страховые компании по всей территории РФ направили более 4 800 заявлений в правоохранительные органы по факту страхового мошенничества на сумму ущерба более 2,5 млрд рублей. Однако этот показатель учитывает только случаи выявленных противоправных действий. Традиционно большинство выявленных мошеннических схем — около 90% приходится на сферу автострахования (ОСАГО и каско). Наиболее частым способом мошенничества является инсценировка ДТП с реальным участием транспортных средств в столкновении.

«Страховое сообщество региона выступило с предложением к правоохранительным органам о своевременном предоставлении по запросу страховщиков административных материалов и информации с фото- и видеокамер по событиям, имеющим признаки страхового мошенничества», — сообщил заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов.