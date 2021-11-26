ЦБ определил стратегические направления развития финансовых технологий на три года

Банк России в целях дальнейшей цифровизации финансового рынка и повышения доступности продуктов и сервисов для граждан и бизнеса определил стратегические направления развития финансовых технологий на ближайшие три года.

«Ключевыми задачами до 2024 года станут регулирование оборота данных, экосистем и небанковских поставщиков платежных услуг, а также совершенствование электронного взаимодействия между участниками рынка, государством, гражданами и бизнесом. Продолжится развитие таких инфраструктурных проектов, как единая биометрическая система, цифровой профиль, «Маркетплейс» и Система быстрых платежей. Кроме того, планируется внедрение открытых API и создание платформы коммерческих согласий. Особое внимание будет уделено разработке платформ цифрового рубля и «Знай своего клиента», — отмечает регулятор.

Развитие технологий информационной безопасности и обеспечение киберустойчивости также является одним из приоритетов Банка России, указал ЦБ.

В Банке России рассчитывают, что разработанный комплекс мероприятий по реализации основных направлений позволит обеспечить граждан и бизнес более дешевыми и удобными цифровыми финансовыми услугами, снизить издержки участников финансового рынка и будет способствовать повышению уровня конкуренции.

Предложения к проекту Банк России предлагает направлять до 24 декабря 2021 года.