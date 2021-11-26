АСВ, кредитные бюро и другие получат доступ к ​«Цифровому профилю»​ россиян

Агентство по страхованию вкладов, бюро кредитных историй и ряд других участников финансового рынка смогут использовать «Цифровой профиль» россиян, чтобы получать о них достоверные сведения, следует из опубликованного Банком России проекта основных направлений цифровизации финансового рынка на период 2022—2024 годов.

Напомним, «Цифровой профиль» объединяет 30 типов сведений о гражданине: паспортные данные, адрес, ИНН, водительские права, место работы и др. Человек может по своему усмотрению предоставлять эти сведения различным организациям в режиме онлайн для совершения юридически значимых действий. В настоящее время «Цифровой профиль» функционирует в рамках эксперимента, реализация которого предусмотрена до конца 2022 года. Участниками эксперимента уже являются кредитные, страховые, микрофинансовые организации и операторы финансовых платформ.



«В 2022 году планируется внести изменения в постановление правительства <...>, которые позволят профессиональным участникам рынка ценных бумаг, негосударственным пенсионным фондам, управляющим компаниям инвестиционных фондов, бюро кредитных историй и Агентству по страхованию вкладов использовать «Цифровой профиль» для получения достоверных сведений о гражданах при оказании им финансовых услуг», — отмечается в документе.



Также планируется принятие проекта федерального закона, закрепляющего правовой статус «Цифрового профиля» гражданина и устанавливающего законодательные основы для создания «Цифрового профиля» юридического лица.

Законопроектом предусматривается возможность получения с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) органами и организациями сведений о физических и юридических лицах, содержащихся в государственных, региональных и муниципальных информационных системах, а также результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, необходимых для оказания таким лицам услуг, в том числе финансовых.

Как уточняет регулятор, в целях обеспечения защиты прав граждан при обработке сведений о них законопроектом предусмотрен механизм согласий, которые граждане смогут предоставлять, отзывать и хранить в «Цифровом профиле».