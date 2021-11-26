В России планируется создать единую систему проверки сведений об абоненте

В России предполагается подготовить правовое обеспечение для создания единой информационной системы проверки сведений об абоненте. Это следует из опубликованного регулятором проекта «Основных направлений цифровизации финансового рынка на период 2022—2024 годов».

«В рамках дальнейшего совершенствования правового регулирования в области инноваций и финансовых технологий планируется реализация ряда законодательных инициатив, направленных на цифровизацию взаимодействия между гражданами, государством и бизнесом, совершенствование оборота и обработки данных, в том числе информации о клиентах, содействие развитию конкуренции и выходу на рынок новых участников, создание условий для тестирования и запуска передовых цифровых решений», — говорится в документе.

Там отмечается, что с помощью мобильного телефона на финансовом рынке совершается ряд юридически значимых действий: платежи, переводы, подтверждение операций. Сведения о мобильном телефоне также активно применяются при антифрод-процедурах. При этом использование информации об абонентских номерах в данных случаях несет определенные риски, связанные с их возможной компрометацией и использованием злоумышленниками, совершением мошеннических действий и, следовательно, нанесением ущерба лицам, получающим соответствующие услуги, и организациям, которые их оказывают.

«В связи с этим продолжится работа по принятию регулирования, направленного на создание единой информационной системы проверки сведений об абоненте (ЕИС ПСА), которая позволит существенным образом снизить указанные риски, предоставляя организациям, использующим при оказании услуг номер телефона клиента, возможность удостовериться в принадлежности указанного номера телефона конкретному клиенту», — указывают в ЦБ.

Планируется, что ЕИС ПСА станет единой точкой обмена информацией между операторами связи и пользователями — кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, операторами услуг платежной инфраструктуры, операторами платежных систем, бюро кредитных историй, коллекторами, а также Банком России, Росфинмониторингом, Минцифры России и ФСБ России. Обмен такой информацией будет осуществляться на равных условиях, механизм взимания платы за использование ЕИС ПСА будет регулироваться правительством по согласованию с Банком России.

Использование ЕИС ПСА будет осуществляться на добровольной основе, вместе с тем Банк России будет наделен правом установить обязательные случаи ее использования для своих поднадзорных организаций. При этом для операторов связи подключение к ЕИС ПСА будет обязательным.



Проверка сведений будет проводиться на основе анализа характера, параметров и объема совершаемых клиентами операций либо осуществляемой клиентами деятельности в рамках реализуемой финансовыми организациями системы управления рисками, то есть риск-ориентированного подхода, следует из проекта «Основных направлений цифровизации финансового рынка».