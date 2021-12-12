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В ПФР рассказали об изменении надбавки для одной из категорий пенсионеров

12.12.2021 10:46
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Российская газета

Повышенную пенсию за сельский стаж получают неработающие пенсионеры, которые отработали в сельской местности 30 и более лет. Сейчас, чтобы ее получать, нужно обязательно проживать на селе, а с 1 января 2022 года право на сельскую надбавку будет сохраняться независимо от места проживания пенсионера, пояснили «Российской газете» в Пенсионном фонде.

Уточняется, что работа, которая выполнялась до 1992 года в российских колхозах, машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах, сельскохозяйственных артелях, включается в сельский стаж вне зависимости от наименования профессии, специальности или занимаемой должности.

После 1992 года право на «сельскую надбавку» получают пенсионеры, которые были заняты в растениеводстве и животноводстве. При этом работа может выполняться в организациях, основной вид деятельности которых — сельское хозяйство, или в структурных подразделениях растениеводческого и животноводческого направлений организаций, даже если сельское хозяйство — их не основной вид деятельности.

Так, например, в сельский стаж включаются периоды работы в качестве прораба в организации с основным видом деятельности — сельским хозяйством, или диспетчер структурного подразделения растениеводческого и животноводческого направления организации, основным видом деятельности которой не является сельское хозяйство.

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