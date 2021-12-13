Основные фондовые торги в РФ стартовали в плюсе

Основные фондовые торги в России открылись в понедельник в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:07 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,65% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 784,84 пункта. Индекс РТС был в плюсе на 0,72% — на отметке 1 623,89.

Главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич охарактеризовал настроения на мировых рынках на утро понедельника как позитивные. Он напомнил, что по итогам пятницы индекс Мосбиржи снизился на 1,4%, отступив в район 3 760 пунктов и обновив минимумы с августа текущего года. «Сегодня утром, учитывая внешний фон, ожидаем попыток российского фондового рынка перейти в коррекционный рост. При этом преобладание покупок в российских акциях может сохраниться в течение всей торговой сессии, что позволит индексу Мосбиржи отыграть пятничные потери и вновь закрепиться выше отметки 3 800 пунктов. Также важным фактором для российских акций продолжит оставаться геополитическая ситуация, и в случае снижения напряженности они могут получить дополнительный импульс к восстановлению», — написал эксперт перед началом основных торгов.



«Ожидаем сегодня положительной динамики российского рынка на фоне позитивного внешнего фона и укрепления цен на нефть», — дал прогноз главный аналитик ПСБ Владимир Соловьев.

Из прогноза директора по стратегии ИК «Финам» Ярослава Кабакова следует, что рост на российском фондовом рынке может оказаться краткосрочным.

Главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов отметил рост котировок российских «голубых фишек» в ходе утренней сессии благодаря внешнему фону. «Пока данный рост отечественных бумаг можно связать с тем, что спекулянты на хорошем фоне прикрыли «шорты», а те, кто продал бумаги перед выходными для снижения рисков, осторожно откупают их. В целом же ситуация остается печальной. На прошлой неделе российский рынок акций вновь выглядел очень слабо, потеряв по индексу Мосбиржи 3,9%, в то время как Америка по S&P 500 выросла на столько же. На нашем рынке идет полноценная коррекция, и пока трудно сказать, когда она закончится», — комментирует он.

«Индекс Мосбиржи закрыл прошлую неделю под сопротивлением 3 800 пунктов. Сегодня данная отметка вновь может быть превышена, но это не будет означать возобновления роста или даже серьезного отскока», — указывает Антонов.

По его мнению, «давление на российские акции оказывает ожидание заседания совета директоров ЦБ по ставке в пятницу. Повышение показателя даже на процентный пункт не станет сюрпризом для рынка, но, скорее всего, дальнейшая риторика регулятора будет говорить о том, что цикл повышения ставки далеко не закончен. Так что и с этой стороны позитива наши акции не получат».



По словам аналитика ИК «Велес Капитал» Елены Кожуховой, «геополитика останется ключевым драйвером».

«В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, выйдут в плюс, следуя за улучшением зарубежных настроений. На неделе инвесторы будут следить за изменением геополитической обстановки, которая остается ключевым фактором для российских активов. На западных площадках будут оценивать поступающие макроэкономические данные, а также итоги заседания ключевых центральных банков и вирусные ограничения. Наиболее уверенно в краткосрочном периоде смотрится американский фондовый рынок», — пишет Кожухова.

