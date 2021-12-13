НБКИ: больше всего автокредитов брали граждане от 40 до 50 лет

Выдача автокредитов в январе — октябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сильнее всего выросла в сегменте заемщиков от 40 до 50 лет, по данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. Доля этой группы граждан в структуре выданных автокредитов достигла 28,3%.

Значительный рост был отмечен в возрастной категории наиболее молодых заемщиков до 30 лет — до 14%, а наибольшее сокращение доли в структуре выдачи автокредитов было отмечено в исторически самой массовой группе заемщиков в возрасте от 30 до 40 лет — до 35,5%. По сравнению с прошлым годом существенно сократилась доля самых «возрастных» заемщиков старше 60 лет — до 6%.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, по сравнению с прошлым годом самая большая доля заемщиков по автокредитам остается за гражданами от 30 до 40 лет, хотя она и сокращается быстрее остальных возрастных категорий. Это может быть связано с более консервативным подходом банков к розничному кредитованию. Наибольшие темпы роста выдачи автокредитов в 2021 году демонстрируют заемщики от 40 до 50 лет — они более привлекательны для банков по причине более информативной кредитной истории и высоких значений персонального кредитного рейтинга, отметил Волков.