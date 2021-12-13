В Минтрансе объяснили решение доработать законопроект о QR-кодах

Минтранс принял совместное решение с Государственной думой продолжить доработку законопроекта о введении QR-кодов на транспорте, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там объяснили, что учитывают позицию президента и консультации министра с председателем правительства.

О переносе рассмотрения этого законопроекта с 16 декабря рассказал и глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев. «Мы не будем возвращать законопроект. Мы продолжим работу над ним совместно с Минтрансом», — сказал он.

Источник сообщил, что продолжать работу над законопроектом будут с участием бизнеса.

Госдума намеревалась 16 декабря обсудить законопроекты о QR-кодах, которые были внесены в нижнюю палату 12 ноября. Ранее говорилось о том, что при определении их перспектив будут учитываться опросы общественного мнения, уровень коллективного иммунитета и темпы вакцинации.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что правительственные законопроекты о QR-кодах важно обсудить всесторонне. В связи с этим он поручил организовать обсуждение законодательных инициатив во фракциях и в профильных комитетах с участием представителей правительства РФ.

«Мы сегодня выносим предложение для обсуждения в рамках совета Государственной Думы о снятии с рассмотрения законопроекта о введении QR-кодов на транспорте», — сказал Володин на заседании фракции «Единая Россия», добавив, что это совместное решение Госдумы с правительством.

«Надо быть взвешенными при выработке этих решений, чтобы учитывалось мнение граждан», — заключил Володин.