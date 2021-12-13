В Минтрансе объяснили решение доработать законопроект о QR-кодах

Минтранс принял совместное решение с Государственной думой продолжить доработку законопроекта о введении QR-кодов на транспорте, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там объяснили, что учитывают позицию президента и консультации министра с председателем правительства.
О переносе рассмотрения этого законопроекта с 16 декабря рассказал и глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев. «Мы не будем возвращать законопроект. Мы продолжим работу над ним совместно с Минтрансом», — сказал он.
Источник сообщил, что продолжать работу над законопроектом будут с участием бизнеса.
Госдума намеревалась 16 декабря обсудить законопроекты о QR-кодах, которые были внесены в нижнюю палату 12 ноября. Ранее говорилось о том, что при определении их перспектив будут учитываться опросы общественного мнения, уровень коллективного иммунитета и темпы вакцинации.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что правительственные законопроекты о QR-кодах важно обсудить всесторонне. В связи с этим он поручил организовать обсуждение законодательных инициатив во фракциях и в профильных комитетах с участием представителей правительства РФ.
«Мы сегодня выносим предложение для обсуждения в рамках совета Государственной Думы о снятии с рассмотрения законопроекта о введении QR-кодов на транспорте», — сказал Володин на заседании фракции «Единая Россия», добавив, что это совместное решение Госдумы с правительством.
«Надо быть взвешенными при выработке этих решений, чтобы учитывалось мнение граждан», — заключил Володин.
Спрос на Дедов Морозов и в этом году будет низким, при этом каждый третий родитель проверит QR-код у Деда Мороза и Снегурочки, которые придут поздравить их ребенка с Новым годом, а некоторые намерены проконтролировать и ПЦР-тест на коронавирус. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob, участие в котором приняли 1000 родителей детей от 4 до 10 лет, в чьих семьях есть традиция приглашения Деда Мороза.10.12.2021 21:40