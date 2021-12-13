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​Евгений Абузов возглавил комитет по кредитованию малого и среднего бизнеса Ассоциации российских банков

13.12.2021 16:30
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Время прочтения: 1 минута
Источник
Banki.ru
Темы
Банк Уралсиб

Заместитель председателя правления банка «Уралсиб» Евгений Абузов возглавил комитет по кредитованию малого и среднего бизнеса Ассоциации российских банков, в задачи которого входит поддержка и развитие банковского финансирования субъектов МСП.

Первое заседание комитета под руководством нового председателя прошло 13 декабря. Комитет подвел итоги работы в 2021 году и наметил основные задачи по поддержке и развитию банковского финансирования субъектов МСП в 2022 году.

Евгений Абузов имеет многолетний опыт работы в банковской сфере, с 2017 года работает в должности заместителя председателя правления банка «Уралсиб», курирующего направление корпоративного и малого бизнеса. Сегодня банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк входит в топ-10 рейтинга банков по объему кредитования МСБ в 2020 году (по данным «Эксперт РА»). По итогам девяти месяцев 2021 года «Уралсиб» увеличил объемы кредитования малого бизнеса в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В ноябре 2021 года Абузов вошел в топ-25 первого рейтинга топ-менеджеров российских банков — руководителей подразделений по работе с малым и средним бизнесом, подготовленного журналом «Банковское обозрение» и аналитическим центром «БизнесДром».

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Логотип "Банка Уралсиб" Юлия Школьник

Юлия Школьник

Главный специалист Дирекции поддержки банковского бизнеса
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