​Рубль подешевел по итогам основной валютной сессии

Рубль завершил основную валютную сессию понедельника отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:02 мск повысился на 31 копейку к предыдущему закрытию и составил 73,6825 рубля. С начала торговой сессии было проведено 37,4 тыс. сделок на 2,1 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,2475—73,705 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени равнялся 83,0925 рубля, увеличившись на 34 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено почти 6,2 тыс. сделок на 368,5 млн евро по курсам от 82,6425 до 83,11 рубля за евро.

Рублю не удалось воспользоваться внешним фоном и существенно укрепиться, отмечает главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич в своем обзоре.

«В ходе сессии доллар постепенно отыграл утренние потери и ближе к закрытию основной сессии перешел к росту на фоне негативной динамики в ценах на нефть и давления на валюты развивающихся стран. Ближайшими сопротивлениями для американской валюты выступают отметка 73,6 рубля, а также краткосрочный нисходящий тренд, берущий начало от ноябрьских максимумов. В случае их пробоя доллару будет открыта дорога к отметке 75 рублей», — комментирует эксперт.

На текущей неделе ожидания инвесторов будут прикованы к заседанию ФРС США, продолжает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова, добавляя, что оно будет в среду вечером. По словам эксперта, от ФРС рынки ожидают объявления о возможном ускорении сворачивания программы выкупа активов и не исключают сигналов к повышению ставки в 2022 году. «Ястребиная риторика ФРС внесет определенный вклад и в решение российского ЦБ в пользу более агрессивного повышения ключевой ставки», — допускает аналитик.