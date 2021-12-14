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Российские фондовые индексы снижаются в начале основных торгов

14.12.2021 10:15
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Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Основные фондовые торги в РФ открылись во вторник в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:07 мск индекс Мосбиржи потерял 0,85% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 587,4 пункта. Индекс РТС просел на 0,64% — до отметки 1 538,21.

Главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич охарактеризовал ситуацию на мировых рынках перед открытием основных торгов в России как негативную. «Сегодня на российском рынке ожидаем преобладания продаж. Уже в рамках утренней сессии большинство ликвидных бумаг понесли существенные потери, однако смогли отыграть большую их часть. В рамках основной сессии, после снижения в начале торгов, индекс Мосбиржи также может перейти к коррекционному росту и отыграть часть потерь. Однако с учетом внешнего фона маловероятным выглядит восстановление индекса рынка выше 3 600 пунктов», — написал эксперт Банки.ру.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов напоминает, что «в понедельник индекс Мосбиржи (минус 3,8%) упал ниже 3 650 пунктов, откатившись к уровням конца мая вследствие усиления распродаж в весовых бумагах на фоне роста санкционной риторики со стороны ряда западных стран».

«Мы полагаем, что сегодня, ввиду в том числе и невнятного внешнего фона, индекс Мосбиржи будет проторговывать диапазон 3 500—3 600 пунктов. Но рынок акций уже выглядит сильно перепроданным — мы ждем, что в отсутствие новых порций геополитического негатива рынок может достаточно неплохо отскочить, вернувшись в ближайшие день-два к 3 700 пунктам по индексу Мосбиржи», — отмечает Локтюхов.

«В начале основной сессии российские фондовые индексы выйдут в существенный минус, оставаясь под давлением геополитической неопределенности и отсутствия веских драйверов для отскока извне. На данный момент покупателям не на что опереться, хотя в случае возобновления роста нефтяных цен нельзя исключать попыток восстановления в нефтегазовых бумагах по ходу сессии. За рубежом будут особенно ждать данных по производственной инфляции в США, которые почти наверняка подтвердят необходимость ужесточения политики ФРС», — комментирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

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