Глава Visa в РФ: биометрия будет способствовать развитию платежных сервисов

Биометрические сервисы в течение ближайших нескольких лет будут способствовать развитию платежных систем, считает глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер. Об этом он сообщил в ходе конференции «Финтех», организованной «Ведомостями».

По его словам, «биометрия будет двигать платежные сервисы вперед». Бернер отметил, что будет развиваться оплата голосом, и обратил внимание на высокий уровень доверия потребителей к биометрии. «Мы делали не так давно достаточно детальное исследование, где опрашивали клиентов — физических лиц, насколько они готовы <...> доверять биометрии: лицу, голосу, отпечаткам пальцев. Там очень хорошие цифры для тех, кто двигается в этом направлении: больше 70% доверяют биометрическим сервисам, готовы предоставлять свои биометрические данные», — сказал глава Visa в России.

Бернер также сообщил, что для безналичных платежей Visa в России главным конкурентом являются наличные расчеты, которых «все равно очень много». «Если посмотреть на регулярные платежи, если убрать переводы, которые происходят со счета на счет, то все равно процентов 50 расчетов происходит в наличных. И здесь еще России много есть куда идти, далеко есть куда идти», — сказал Бернер.

Также, по его словам, доля безналичных платежей при оплате товаров и услуг по итогам 2021 года может превысить 50%. «Мы оцениваем ее по одной методологии, Центральный банк — несколько по-другому. По тому, как мы оцениваем, мы не учитываем переводы со счета на счет. Все, что идет со счета на счет через систему клиринга, мы не учитываем. Мы считаем, что должно быть около 50%, даже, возможно, перешагнет 50%. 3—4% еще дополнительно (по сравнению с 2020 годом. — Прим. ред.)», — сказал Бернер на вопрос о доле безналичных платежей по итогам года.



Он отметил, что российские банки являются примером для многих стран. Технологии, которые российские банки вместе с платежными системами и ЦБ приносят на рынок, по его мнению, позволяют российскому рынку «идти максимально быстро». Бернер отметил, что, в отличие от других стран, в России банки являются основными локомотивами финансовых технологий, но на рынок выходят и другие игроки. «Выходят бигтех, говорилось о «Яндексе», Mail.ru и так далее, выходят страховые игроки сейчас в последнее время на рынок финансовых услуг. И мы это очень приветствуем», — добавил он.