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ЦБ начал тестирование платформы «Знай своего клиента» с кредитными организациями

14.12.2021 15:22
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Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Банк России начал тестирование платформы «Знай своего клиента» с кредитными организациями. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Регулятор начнет доводить до кредитных организаций информацию об уровнях риска вовлеченности их клиентов (российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) в проведение подозрительных операций. Банки смогут на практике проработать процессы, связанные с интеграцией получаемой информации в свои внутренние системы и противолегализационные процедуры», — говорится в сообщении.

Тестирование продлится до конца марта 2022 года. Сейчас к платформе в пилотном режиме подключены 40 банков, а в дальнейшем число участников может быть увеличено. К 1 июля 2022 года информационный сервис станет доступен всем кредитным организациям.

Закон, на основании которого Банк России создает платформу «Знай своего клиента», устанавливает, что всем клиентам банков — российским юрлицам и ИП будет присвоен один из трех уровней риска: высокий, средний и низкий. Эта информация будет ежедневно доводиться до кредитных организаций.

«Запуск платформы позволит снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей и сконцентрировать внимание банков на противодействии проведению подозрительных операций», — рассчитывают в ЦБ.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на совершенствование работы по оценке риска вовлеченности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в проведение подозрительных операций. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

 09.12.2021 13:29

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