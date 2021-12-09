ЦБ начал тестирование платформы «Знай своего клиента» с кредитными организациями

Банк России начал тестирование платформы «Знай своего клиента» с кредитными организациями. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Регулятор начнет доводить до кредитных организаций информацию об уровнях риска вовлеченности их клиентов (российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) в проведение подозрительных операций. Банки смогут на практике проработать процессы, связанные с интеграцией получаемой информации в свои внутренние системы и противолегализационные процедуры», — говорится в сообщении.

Тестирование продлится до конца марта 2022 года. Сейчас к платформе в пилотном режиме подключены 40 банков, а в дальнейшем число участников может быть увеличено. К 1 июля 2022 года информационный сервис станет доступен всем кредитным организациям.

Закон, на основании которого Банк России создает платформу «Знай своего клиента», устанавливает, что всем клиентам банков — российским юрлицам и ИП будет присвоен один из трех уровней риска: высокий, средний и низкий. Эта информация будет ежедневно доводиться до кредитных организаций.



«Запуск платформы позволит снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей и сконцентрировать внимание банков на противодействии проведению подозрительных операций», — рассчитывают в ЦБ.