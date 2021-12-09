В ЦБ и Госдуму с просьбой не повышать тарифы ОСАГО обратился ​таксомоторный бизнес

В Госдуму и Центробанк России направлено коллективное обращение представителей таксомоторного бизнеса с просьбой не допустить повышение тарифов ОСАГО. Под ним подписалось более 100 таксопарков из разных регионов России, сообщил Общественный совет по развитию такси.

«Предыдущее расширение тарифного коридора для такси произошло осенью прошлого года, — комментирует юрист Общественного совета по развитию такси Марат Аджимамбетов. — Проанализировав более 4 000 транспортных средств такси, мы выяснили, что ко всем этим автомобилям применяется максимальный тариф ОСАГО. Поэтому считаем, что расширение тарифного коридора приводит исключительно к удорожанию стоимости полиса для автомобилей такси».

Представители бизнеса такси и общественная организация считают, что в случае повышения стоимости полиса ОСАГО произойдет делегализация рынка такси. Частные перевозчики не справятся с такой финансовой нагрузкой и будут работать по «серым» схемам. В регионах стоимость полиса может достичь 70 тыс. рублей, в Москве — 90—95 тыс. рублей.

«Сейчас лишь треть рынка такси имеет надлежащее страхование, — говорит Аджимамбетов. — Мы выступаем за упрощение процедуры получения полиса. Страховые компании не должны уклоняться от заключения договоров на автомобили такси. Необходимо разработать программы по стимулированию страхования. Считаем, что начинать решать проблему убыточности сектора страхования такси нужно в первую очередь с этих вопросов».

Напомним, в октябре Банк России заявил о планах дополнительно расширить границы тарифного коридора по ОСАГО, а также пересмотреть коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя и коэффициенты за аварийность (бонус-малус). В частности, для такси диапазон расширения базовых ставок предлагается изменить на 30%.