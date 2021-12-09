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​Рубль уступил доллару и евро по итогам основной валютной сессии

14.12.2021 19:21
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Рубль завершил основную валютную сессию вторника отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:02 мск повысился на 15 копеек к предыдущему закрытию и составил 73,6525 рубля. С начала торговой сессии было проведено 34,2 тыс. сделок на 2 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,405—73,7 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 83,035 рубля, увеличившись на 10 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено почти 6,1 тыс. сделок на 324,4 млн евро по курсам от 82,74 до 83,32 рубля за евро.

Фактором давления на рубль выступила ситуация с ценами на нефть, а нейтральная динамика валют развивающихся стран не давала дополнительных поводов для направленного движения, поясняет главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич в своем обзоре.

«Несмотря на негатив со стороны рынка энергоносителей, пара доллар/рубль провела торговую сессию у уровней закрытия понедельника», — комментирует эксперт. Ближайшей целью по курсу доллара, по его прогнозу, может выступить уровень 75 рублей.

Позитива российской валюте не добавляли и очередные геополитические новости, напомнившие о перспективах введения новых санкций, продолжает аналитик банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьева. «Тем не менее вчерашние новости не были сюрпризом для инвесторов, в ближайшее время более принципиальными для российских активов могут быть новости о встрече Россия — НАТО», — говорит эксперт.

По его прогнозу, сегодня в отсутствие важных событий курс USD/RUB, вероятно, продолжит находиться в диапазоне 73—74 рубля, выйти из этого диапазона он сможет лишь при публикации значимых геополитических новостей.

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