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Исследование: почти в половине атак на крупные компании применялись программы-шифровальщики

15.12.2021 10:20
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Зоя Васютченко, руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Зоя Васютченко руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Операторы программ-шифровальщиков в 2021 году сфокусировались на атаках на крупные организации — появилась целая подпольная экосистема, которая поддерживает банды, распространяющие такое ПО, говорится в исследовании «Лаборатории Касперского». Так, за три первых квартала эксперты обнаружили 32 новых семейства шифровальщиков и почти 11 тыс. новых модификаций зловредов этого типа.

Самые распространенные цели — государственные компании и промышленные предприятия, почти каждая вторая атака программы-шифровальщика была на одну из двух этих отраслей. Также им активно подвергались IT-компании и финансовые учреждения. Операторы программ-вымогателей увеличивают сумму выкупа и атакуют все более крупные цели.

Эксперты видят два важных тренда, которые, по их мнению, получат развитие в 2022 году. Во-первых, банды программ-вымогателей стали чаще использовать сборки Linux, чтобы увеличить поверхность атаки. Во-вторых, они начали фокусироваться на финансовом шантаже, то есть угрожают опубликовать украденные данные.

По мнению эксперта по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Федора Синицына, в СМИ постоянно появляются новости об атаках программ-вымогателей, жизненные циклы таких банд сокращаются, а значит, они будут совершенствовать свои тактики в следующем году, чтобы продолжать извлекать прибыль из атак вымогателей, особенно если правительства законодательно запретят платить выкуп.

Успешности программ-вымогателей — в России количество их атак в 2021 году увеличилось на 200% — способствовали альянсы операторов шифровальщиков с продавцами доступов в скомпрометированные сети компаний в рамках партнерских программ.

 03.12.2021 10:30

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