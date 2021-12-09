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Индекс Мосбиржи растет, индекс РТС не сразу определился с динамикой в начале основных торгов

15.12.2021 10:26
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Время прочтения: 3 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Индекс Мосбиржи растет, в то время как индекс РТС не сразу смог определиться с направлением движения в начале основной торговой сессии среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по состоянию на 10:11 мск прибавил 0,42% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 634,75 пункта. Индекс РТС, начавший торги в «красной зоне» (на отметке 1 546,78 пункта против 1 548,81 на закрытии накануне), на указанный момент времени был в плюсе только на 0,04%, а двумя минутами позже — в минусе на 0,06%, после чего еще несколько раз переходил из «красной зоны» в «зеленую» и обратно. К 10:20 индекс РТС, похоже, все-таки определился и был в плюсе на 0,19% (1 551,72 пункта), а индекс Мосбиржи вырос уже на 0,55% (3 639,25 пункта).

На 10:40 индекс РТС все-таки снижается: минус 0,13%, 1 546,85 пункта.

Главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич охарактеризовал настроения на мировых рынках на утро вторника как нейтральные.

«Сегодня на открытии основных торгов ожидаем попыток роста нашего рынка. Технический фактор в виде перепроданности российских акций может способствовать умеренному подъему индекса Мосбиржи. Однако снижение цен на нефть будет сдерживать покупки в российских акциях и не позволит нашему рынку продемонстрировать существенный рост. При этом в середине дня наш рынок может перейти в консолидацию у достигнутых уровней. В преддверии окончания заседания ФРС игроки как на мировых рынках, так и на российском могут взять паузу в принятии инвестиционных решений, что приведет к снижению волатильности и боковому движению основных индексов», — написал эксперт Банки.ру перед началом основной сессии.

«Сегодня с утра рост продолжается, причем практически по всем «голубым фишкам». Но нет никакой уверенности в том, что падение индекса Мосбиржи завершилось и «дно» рынка нащупано. Любой повод может сейчас привести к возобновлению распродаж российских акций», — предупреждает в свою очередь главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов. По его мнению, «от среднесрочных покупок стоит воздержаться. В случае же продолжения отскока спекулятивно наиболее интересны СберБанк, «Роснефть», «ЛУКОЙЛ» и «Газпром». При весьма вероятном возобновлении распродаж шортить стоит также их, за исключением, пожалуй, «Газпрома».

«Вчера индекс Мосбиржи завершил день в символическом плюсе после обвала во время утренней сессии из-за отложенных заявок на продажу на фоне низкой ликвидности, что привело к принудительному закрытию позиций некоторых инвесторов», — напоминает главный аналитик ПСБ Владимир Соловьев.

«Сегодня российский рынок будет консолидироваться в диапазоне 3 650—3 700 пунктов, тяготея к его нижней границе из-за снижения нефтяных котировок, а также ввиду неопределенности перед результатами сегодняшнего заседания ФРС», — прогнозирует он.

Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова описывает внешний фон на открытии основных торгов среды как «умеренно негативный: цены на нефть развивают начатое на этой неделе снижение, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны».

«В начале основной сессии российские фондовые индексы могут пытаться развить коррекционный отскок от достигнутых накануне минимумов, но в целом внешний фон скорее не располагает к развитию покупок, — отмечается в комментарии Кожуховой, распространенном перед стартом основной сессии. — На геополитическом фронте пока тихо, в связи с чем инвесторы, вероятно, переключатся на внешние и корпоративные факторы. В частности, отдельные новости в среду могут поступить от СберБанка и «ЛУКОЙЛа». Интерес представляют и намеченные видеопереговоры глав Китая и России: отдаление от западных стран может усилить общую геополитическую напряженность. В целом рисковые активы перед заседаниями ключевых центральных банков остаются под понижательным давлением».

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